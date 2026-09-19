Deportes

Isaac del Toro Está Listo para Ir por el Campeonato Mundial de Ciclismo 2026

El mexicano buscará incidir en la carrera y jugar bien sus cartas para conseguir el jersey arcoíris; sus rivales señalaron que será una carrera dura y extenuante

El ciclista de Ensenada es la carta fuerte de México para ganar el título mundial en MontrealEl ciclista de Ensenada es la carta fuerte de México para ganar el título mundial en Montreal. Foto: Instagram | @isaac_deltoro_romero1

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+