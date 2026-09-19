A un día del inicio del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026 en Montreal, Canadá, algunos de los protagonistas hablaron sobre lo que significará competir por el jersey arcoíris.

La Unión Ciclista Internacional (UCI), organismo rector de la disciplina a nivel mundial, publicó en sus redes sociales algunos comentarios hechos a los corredores llamados a ser protagonistas de esta justa.

Será el domingo cuando comiencen las actividades del Mundial, con las pruebas contrarreloj élite varonil, donde estarán Isaac del Toro y Édgar Chuky Cadena, y Sara Roel, en la categoría femenil.

Sin duda la prueba de fuego y la más esperada de los campeonatos, en donde también estará la categoría sub-23 y junior, es la carrera de ruta del 27 de septiembre, en la cual se buscará al sucesor de Tadej Pogacar.

Es en este trazo de 273.7 kilómetros, donde el Torito de Ensenada buscará encumbrarse y conseguir uno de los títulos más importantes del ciclismo.

En un ejercicio hecho por la UCI para conocer lo que piensan los principales pedalistas de la competencia, el mexicano afirmó: "Si logro situarme en una buena posición y jugar bien mis cartas, las aprovecharé para influir en la carrera y cumplir con mi trabajo".

Por su parte, el favorito para llevarse la competencia, el belga Remco Evenepoel, dijo que al ser una carrera mucho más larga, "será menos explosiva al final y dependerá más de las resistencia".

El neerlandés Mathieu van der Poel apuntó: "Nunca se sabe en un campeonato mundial; pueden ser carreras atípicas. Creo que mis posibilidades son bajas, pero tengo muchas ganas de afrontarlo".

A diferencia del anterior, la confianza del irlandés Ben Healy es superlativa: "Sé que cuento con la preparación necesaria y que el tipo de carrera del Mundial me va muy bien, así que sí, estoy listo".

Mientras que el dos veces campeón olímpico de ciclismo, el británico Tom Pidcock, señaló que será una prueba dura y extenuante, y que la explosividad no marcará la diferencia en esta carrera por el arcoíris.

Para cerrar, la joya francesa, Paul Seixas, dijo que estaba ganando confianza para el Mundial, tras quedar segundo en el Gran Premio de Montreal: "Ojalá no ocurra nada imprevisto por el camino y pueda dejar que mis piernas hablen por sí solas".

Así que todo está listo para que este domingo comiencen a calentar motores los mejores ciclistas del mundo, que en esta ocasión competirán bajo los colores de sus países.

Con información de N+

ICM