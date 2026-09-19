Sobre el sismo de 2017, docenas de propietarios de inmuebles que resultaron dañados aseguran que supuestos agentes inmobiliarios, vecinos que no son dueños originales están obstaculizando la rehabilitación, en contubernio con autoridades.

Al respecto, Georgina Arizpe, damnificada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, indicó:

“No puede ser que después de nueve años sigamos viviendo en esta incertidumbre. ¿Quién va a cargar con esa responsabilidad?”.

Familias damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017 denuncian que la llamada mafia inmobiliaria, en contubernio con jueces y funcionarios del gobierno capitalino, han frenado la rehabilitación y reforzamiento estructural del edificio, de 10 pisos, con 30 departamentos, ubicado en Patricio Sanz 529, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, que se encuentra en “alto riesgo” de colapso por los daños que sufrió hace nueve años.

“En septiembre del 24 se dieron por inicio los trabajos de rehabilitación por parte del INVI, llegaron un par de personas diciendo que eran propietarios, organizaron a otros vecinos que también eran nuevos propietarios y ellos hicieron un amparo. El juez les concedió la suspensión”, explicó Arizpe.