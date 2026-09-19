Sociedad

Denuncian que Falsos Agentes Obstaculizan Rehabilitación de Inmuebles Dañados en 2017

Damnificados del sismo del 19 de septiembre afirman que la llamada mafia inmobiliaria, en contubernio con jueces y funcionarios, ha frenado la rehabilitación

Edificio en Patricio Sanz dañado por el sismo de 2017.Foto: N+

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