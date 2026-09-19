Sobre el sismo de 2017, docenas de propietarios de inmuebles que resultaron dañados aseguran que supuestos agentes inmobiliarios, vecinos que no son dueños originales están obstaculizando la rehabilitación, en contubernio con autoridades.
Al respecto, Georgina Arizpe, damnificada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, indicó:
“No puede ser que después de nueve años sigamos viviendo en esta incertidumbre. ¿Quién va a cargar con esa responsabilidad?”.
Familias damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017 denuncian que la llamada mafia inmobiliaria, en contubernio con jueces y funcionarios del gobierno capitalino, han frenado la rehabilitación y reforzamiento estructural del edificio, de 10 pisos, con 30 departamentos, ubicado en Patricio Sanz 529, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, que se encuentra en “alto riesgo” de colapso por los daños que sufrió hace nueve años.
“En septiembre del 24 se dieron por inicio los trabajos de rehabilitación por parte del INVI, llegaron un par de personas diciendo que eran propietarios, organizaron a otros vecinos que también eran nuevos propietarios y ellos hicieron un amparo. El juez les concedió la suspensión”, explicó Arizpe.
Entre 2022 y 2025, defraudadores inmobiliarios simularon la compraventa de una docena de departamentos dañados, aprovechando la desesperación de las familias damnificadas. Otros despojaron a personas de la tercera edad por lo que se presentaron denuncias ante la fiscalía de Justicia capitalina.
Jeannie Aiza, otra damnificada por el sismo, aseguró:
“El INVI nos advirtió y nos dijo como esto ya entró el programa de rehabilitación, nadie puede ni comprar ni vender”.
“Lo que sentimos los vecinos, o por lo menos yo, es como si estuviéramos dentro de un proceso de extorsión, en un proceso de acabamiento, de agotamiento”, señaló Georgina Arizpe.
En 2024, Vanessa Mesa Velasco se presentó como dueña de los departamentos 1002 y 1003 sin poder acreditarlo, los dos departamentos que posee se adquirieron por fraude bancario, utilizando como prestanombres a personas de escasos recursos, que habitan humildes viviendas en la Ciudad de México y que fueron demandadas por las instituciones bancarias por no pagar los créditos hipotecarios.
Por su parte Hugo Torres, concejal de la alcaldía Benito Juárez, aseguró:
“Son delincuentes, han hecho inmobiliarias a través de extorsión, adquirir departamentos que se encuentran dañados y que han obstaculizado el trabajo de la autoridad y lo peor de todo, es que ponen en riesgo a los vecinos colindantes”
Otra modalidad es la que hicieron Ulises Caldiño García, propietario del departamento 701, al crear una empresa inmobiliaria con la que adquirió tres departamentos dañados, mientras que, entre 2022 y 2024, aparecieron nuevos propietarios de cinco departamentos.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad de México explicó:
“Procesos de compraventa que no se debieron llevar a cabo, pudo haber un fraude, esperamos que los bancos nos ayuden a que resolvamos esto de manera justa y transparente”.
Los vecinos originales dicen que los nuevos propietarios reciben 5 mil pesos de apoyo de renta del gobierno capitalino a pesar de no ser damnificados de los sismos, y rentan los departamentos dañados por internet, oponiéndose a la rehabilitación.
Jeannie Aiza asegura que los dueños nuevos ponen en riesgo la vida de las personas a las que les rentan.
“La vida de ellos no está en riesgo. Están en riesgo las personas a las cuales ellos les rentan”.
Y mientras los damnificados ya desocuparon sus propiedades, denuncian que Vanessa Mesa Velasco ingresa a los inquilinos por las noches para que no puedan ver los daños que registra el edificio.
“Lo que hicieron al llegar fue subdividir los departamentos, rentarlos por cuartos a entre 8 y 10 mil pesos la recámara”, afirmó Georgina Arizpe.
Vecinos de Patricio Sanz 525 y Torres Adalid 208 se quejan que el inmueble dañado está poniendo en riesgo todas las estructuras.
Hugo Torres, concejal de la alcaldía Benito Juárez, precisó:
“Hemos solicitado se evacúe ese inmueble a la brevedad y se actúe con las personas que han cometido delitos y especulación inmobiliaria, en particular extorsión”
Sobre la desocupación el secretario de Vivienda de la Ciudad de México indicó:
“La rehabilitación debe comenzar en octubre, octubre o noviembre”.
Con información de Fátima Monterrosa y Carlos Moreno.