Sociedad

Darán Clases a Internos del Penal de Colima: Podrán Seguir con Sus Estudios

También estarán disponibles diferentes cursos y talleres, así como capacitaciones para el mundo laboral por parte de la Universidad Autónoma de Colima

El aula fue abierta en colaboración con la Universidad de ColimaEl aula fue abierta en colaboración con la Universidad de Colima. Foto: N+

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