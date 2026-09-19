En el CERESO Colima, el reclusorio con mayor población penitenciaria en el Estado, la Universidad de Colima abrió un aula para que personas privadas de la libertad puedan iniciar o terminar sus estudios o capacitarse para el trabajo en talleres de arte, música, danza, teatro, canto, arte y filosofía.

Alma Pedraza, es la primera directora del CERESO Colima desde su creación en 1979 y dice que esta es una oportunidad para que los internos se superen y en algunos casos puedan retomar su vida una vez que recuperen su libertad, pues quienes concluyan sus estudios recibirán un certificado de la Universidad de Colima.

"Poder cursar el bachillerato ya sea presencial o en línea y también el rector les ofreció la posibilidad de cursar licenciatura o posgrado. Sería la primera vez que pueden tener acceso a un posgrado dentro del centro penitenciario".

El 'ingeniero', como lo conocen, ha escrito cuatro libros en los 12 años que lleva en prisión y eligió el taller de filosofía. "Es lo que creo que nos puede servir muchísimo para seguir estudiando, afinar un poco más el gusto que tenemos por la escritura".

Otro interno retomará un viejo sueño: aprender a dibujar. Dice que le servirá de terapia y por unas horas se olvidará que está en prisión. "Desde bien pequeño me llamó la atención el dibujo, sobre todo, recuerdo que en secundaria estudiaba yo dibujo técnico".

Mientas transcurre el horario escolar, el área educativa del penal es vigilada por personal a cargo de la también primera comandante mujer del reclusorio, Rosa Isela Guzmán Miranda, subdirectora de Seguridad del CERESO Colima y la primera instructora evaluadora de competencias de armamento y tiro.

Con información de Bertha Reynoso

ICM