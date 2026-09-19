Internacional

Groenlandia Afirma Que Acuerdo con EUA Preserva Su Soberanía e Integridad

El gobierno del territorio autónomo danés destacó la decisión tomada y anunciada la víspera por el presidente Donald Trump

Ciudadanos sostienen la bandera de Groenlandia durante la visita de funcionarios europeosCiudadanos sostienen la bandera de Groenlandia durante la visita de funcionarios europeos. Foto: Reuters

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