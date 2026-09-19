El gobierno groenlandés afirmó que la soberanía e integridad territorial de esta isla ártica, un territorio autónomo de Dinamarca, se mantienen a pesar del acuerdo hecho con Estados Unidos.

"Reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca, la integridad territorial y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación", señaló en sus redes sociales el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Nielsen destacó que beneficiará no sólo la seguridad colectiva de esa isla de unos 56 mil habitantes, sino también su desarrollo continuo.

Múte B. Egede, ministro de Exteriores groenlandés, enfatizó que existe un reconocimiento de Groenlandia como un territorio con su derecho a la autodeterminación y se reconoce al pueblo groenlandés de acuerdo con el derecho internacional".

Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que un acuerdo "vinculante" con Estados Unidos "reforzará la seguridad" en el Ártico.

Estas son las primeras declaraciones del territorio en cuestión, luego de que el presidente Donald Trump anunciara de forma unilateral el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia.

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Según el mandatario, esta determinación le otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump señaló en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener "para siempre" la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia.

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará "inmediatamente" el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia.

Agregó que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres involucrados esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

La reiterada insistencia en el último año del presidente estadounidense Donald Trump de que su país necesita anexionarse Groenlandia por motivos de seguridad nacional situó al reino danés bajo una presión inusitada.

La tensión se rebajó a raíz del anuncio, a finales de febrero, de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre las tres partes, que han culminado en el acuerdo.

ICM