El modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, logró acceder de manera no autorizada a los sistemas informáticos de tres empresas durante una prueba de ciberseguridad.

El incidente fue revelado públicamente este viernes 18 de septiembre y ocurrió durante un ejercicio realizado en mayo del 2026 por una empresa especializada en evaluaciones de seguridad de sistemas de inteligencia artificial, así lo informó The Wall Street Journal.

Según lo que se reveló, la IA Gemini participaba en una prueba tipo 'captura la bandera', diseñada para que el modelo localizara información dentro de un entorno controlado. Sin embargo, una falla en la configuración permitió que tuviera acceso a internet, pese a que las pruebas estaban diseñadas para mantenerse aisladas de la red pública.

A partir de ese acceso, Gemini encontró información disponible en internet que terminó llevándolo hacia sistemas pertenecientes a tres empresas reales que no formaban parte del ejercicio.

En uno de los casos, el modelo consiguió acceder a un sistema protegido después de intentar distintas contraseñas. En otros dos, encontró credenciales expuestas en repositorios públicos y las utilizó para ingresar a sistemas informáticos.

Google confirmó los incidentes y señaló que Gemini detuvo sus acciones en cada caso después de identificar que había ingresado a sistemas pertenecientes a compañías reales.

Según información reportada por la agencia de noticias Reuters, los incidentes no involucran ataques sofisticados y estuvieron relacionados con el acceso a internet que el entorno de prueba permitió al modelo.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el episodio representa el primer caso conocido en el que un sistema de inteligencia artificial de Google realizó de manera autónoma este tipo de acceso a sistemas externos durante una evaluación de seguridad.

PT