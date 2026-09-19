Ciencia y Tecnología

Gemini, la IA de Google, Hackea a 3 Empresas durante Prueba de Ciberseguridad

El modelo de inteligencia artificial tuvo acceso a internet por una falla en el entorno de evaluación y entró a sistemas de tres empresas

Icono de la aplicación GeminiIcono de la aplicación Gemini. Foto: Reuters | Dado Ruvic

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Gemini de Google accedió a sistemas de tres empresas por error en pruebas de seguridad. Un caso sin precedentes en IA.

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