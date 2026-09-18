Rescatan a Tortuga Atropellada en Puebla y Reconstruyen en 3D su Caparazón

La ciencia y la tecnología se unen para salvar la vida de una tortuga en Puebla. Este reptil terrestre se llama Darwin, pertenece a la especie sulcata, tiene 15 años y pesa 40 kilos.

Llegó al Hospital Médico Veterinario de una universidad privada, tras ser atropellada por una camioneta.

En ese momento presentó sangrado como consecuencia de fractura de caparazón y pulmón colapsado. El médico veterinario José Miguel López explicó la lesión se contaminó, debido al contacto con la llanta.

Médicos veterinarios la atendieron inmediatamente y junto con especialistas en biónica planearon una operación quirúrgica de reconstrucción en 3D, la cual se basó en tomografías.

La cirugía duró de 7 a 8 horas, ahora requiere un tiempo de recuperación de uno a dos años.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR