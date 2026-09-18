Ciencia y Tecnología

Rescatan a Tortuga Atropellada en Puebla y Reconstruyen en 3D su Caparazón

Médicos veterinarios y especialistas en biónica planearon una operación quirúrgica de reconstrucción para 'Darwin'

El ejemplar fue rehabilitado en el hospital de una universidad.El ejemplar fue rehabilitado en el hospital de una universidad. Foto: U PRESS

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La ciencia al rescate: una tortuga sulcata en Puebla fue atropellada y su caparazón reconstruido. La operación duró 8 horas.

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