Internacional

Trump Firma Acuerdo con Dinamarca para el Control Permanente de la Seguridad de Groenlandia

Dinamarca ha confirmado que firmará con Estados Unidos, y ante la ONU, un acuerdo sobre seguridad de la isla

Donald Trump en la Casa BlancaDonald Trump aseguró que firmó un acuerdo con Dinamarca para proveer seguridad a Groenlandia. Foto: Reuters
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