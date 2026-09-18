Donald Trump publicó que firmó con Dinamarca un acuerdo que le permite tener control “permanente” de la seguridad de Groenlandia.

A través de la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo: “Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones. ¡No tendrá ningún costo para Estados Unidos!”

Los gobiernos del reino de Dinamarca y de Groenlandia publicaron un comunicado donde confirman que firmarán un pacto de seguridad con Estados Unidos. En el texto se lee:

“Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar la próxima semana un acuerdo que refuerce la seguridad en el Ártico y la región del Atlántico Norte”.

El comunicado señala los tres gobiernos firmarán el acuerdo la próxima semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No obstante, no entrará en vigor inmediatamente. Primero deberá superar los “trámites parlamentarios necesarios”.

Jens-Frederik Nielsen, presidente del gobierno de Groenlandia, señaló que el acuerdo es beneficioso para la isla. Por su parte, la primera ministra Mette Frederiksen declara:

"Me complace que exista la perspectiva de alcanzar un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos. Un acuerdo que refuerce nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte y que, por tanto, sea también positivo para la OTAN y Europa. Y un acuerdo que, al mismo tiempo, reconozca la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

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