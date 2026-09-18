Este fin de semana se juega una edición más del llamado Superclásico del futbol mexicano. El partido América vs Guadalajara llega en un momento inmejorable: las Águilas necesitan recuperarse luego de una dolorosa derrota ante Cruz Azul. Y las Chivas vienen con la moral en alto tras golear a los Pumas.

Aunque tuvo una gran reacción ante la Máquina Celeste, luego de ir abajo 3-0, el América no logró maquillar su pobre desempeño a la defensiva. Sí, se quedó cerca de igualar, pero el 4-3 en contra significó perder el liderato general y mostrar fragilidad. Ahora el equipo azulcrema es tercero de la tabla general.

Caso contrario son las Chivas, que rebasaron a las Águilas en la clasificación y ocupan el segundo lugar (abajo del líder Toluca). El Rebaño Sagrado dio un golpe sobre la mesa el fin de semana pasado, cuando goleó 3-0 a los Pumas con dos tantos de Santiago Sandoval y otro de Bryan González.

Tanto América como Chivas tienen argumentos suficientes para salir victoriosos. A la ofensiva son letales y están muy parejos: ambas escuadras suman 15 goles a favor, aunque las Águilas tienen un partido menos. Y en lo que se refiere a la defensa, también hay equidad: 6 tantos en contra por bando.

El partido América vs Chivas de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 se jugará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte. La cita para que ruede el esférico es a las 21:15 horas (tiempo del Centro de México). Si quieres ver el encuentro de manera gratuita, será a través de la señal de Canal 5. También por ViX lo podrás seguir en vivo.

En los últimos 10 encuentros del Clásico Nacional los números dejan ver que el América manda. A continuación la lista de los duelos más recientes entre Águilas y Chivas.

Guadalajara 1-0 América, en el Torneo Clausura 2026, el 14 de febrero pasado. América 1-1 Guadalajara, en partido amistoso celebrado el 11 de octubre del 2025 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. América 2-1 Guadalajara, en duelo del Torneo Apertura 2025 que se jugó el sábado 13 de septiembre. América 4-0 Guadalajara, en la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2025, el 12 de marzo de ese año. Guadalajara 1-0 América, en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2025, el 5 de marzo de ese año. Guadalajara 0-0 América, en encuentro de la Jornada 11 del Clausura 2025 disputado el 8 de marzo. América 1-0 Guadalajara, en juego de la Jornada 14 del Apertura 2024 concretado el 14 de septiembre. América 1-0 Guadalajara, en la semifinal de vuelta del Clausura 2024 que se jugó el 18 de mayo. Guadalajara 0-0 América, en la semifinal de ida del Clausura 2024 que se llevó a cabo el 15 de mayo. Guadalajara 0-0 América, en duelo de la Jornada 12 del Apertura 2024 efectuado el 16 de marzo.

Como se verá, el club azulcrema suma 4 triunfos, por 2 de los rojiblancos. El resto son 4 igualadas. Pero lo más significativo es que en series importantes, las Águilas han mostrado las garras. En semifinales del Torneo Clausura eliminaron al Rebaño Sagrado con marcador global de 1-0. Mientras que en octavos de la Concachampions 2025 golearon 4-1 en el global al equipo tapatío.

Con información de N+