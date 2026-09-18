Shakira convirtió el Iberdrola Music, al sur de Madrid, en Macondo Park: una "ciudad" efímera de 220.000 metros cuadrados que acoge, del 18 de septiembre al 11 de octubre, las 12 funciones que cierran su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Entre carpas temáticas, un museo interactivo y un espacio dedicado a García Márquez, la experiencia comienza horas antes de que la colombiana pise el escenario.

La cantante regresa a Madrid ocho años después de su último concierto en tierras españolas. Días antes de la apertura, visitó el lugar y ensayó ahí, según EFE. Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, dijo que nunca la había visto tan feliz y que revisó cada rincón para que todo suene impecable.

El estadio ocupa más o menos el sitio donde se instala cada año el escenario principal del festival Mad Cool. Tiene graderíos en arco que, según Sagliocco, dan visibilidad desde cualquier punto. "Parece Wimbledon", señaló el directivo.

Se espera la visita de entre 54 000 y 55 000 personas. Las entradas están casi agotadas, con solo boletos sueltos disponibles, y cerca del 20 % del público llegará de fuera de Europa. Las fechas son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

El acceso está marcado por un pórtico con el nombre de la iniciativa cultural, 'Es Latina'. Desde ahí, una alfombra en forma de arcoíris se abre en lazos de colores, cada uno hacia una "activación" supervisada por la propia Shakira.

Las carpas abren a las 15:30, las actividades comienzan media hora después y todo termina poco después de la medianoche. El show de la artista va de las 20:30 a las 23:00.

Shakira contempló varios espacios temáticos:

La Sala es un escenario donde se presentarán artistas hispanoamericanos como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente o Lia Kali, además de Virtual Diva, Santos Bravos y Maro.

El Museo Shakira es un recorrido interactivo con Alexa como guía, que explora tres facetas: el icono cultural, su impacto social y filantrópico, y la celebración de lo latino. Incluye fotografías, premios de ventas y vestuario, como el look rojo del Super Bowl de 2020 y una pieza de los Grammy de 2025.

El Espacio Literario es gestionado por Penguin Random House, con vínculo directo a Gabriel García Márquez. Su club de lectura propone Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, junto a Una niña buena, de Elísabet Benavent, y Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola Estés. También hay un recorrido sonoro por escenas de Cien Años y un coloquio con las escritoras Elizabeth Clapés y Lana Corujo.

Macondito es zona infantil a cargo de Disney, con promoción de sus próximos estrenos y una portería para marcar goles.

El Mercado es un pabellón circular con gastronomía latina y sonidos de la naturaleza.

Sagliocco aseguró que García Márquez y Shakira fueron amigos y hasta colaboraron, y que Macondo Park refleja ese espacio de libertad y convivencia. Shakira presenta la residencia como una celebración de lo latino, y explicó antes de la apertura que quiere responder a lo que llamó una "epidemia silenciosa", la manera en la que la colombiana se refiere a la soledad en la era digital.

El modelo también es comercial. Cada espacio tiene marca patrocinadora. Pero para Shakira y sus fans, el recinto es, sobre todo, un punto de encuentro que celebra a Latinoamérica.