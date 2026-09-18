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Así Es Macondo Park, la 'Ciudad' que Shakira Construyó para su Residencia en Madrid

Shakira creó un espacio de 220,000 metros cuadrados para cerrar su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en la capital de España.

macondo-park-shakira-madridFoto: Cuartoscuro

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Shakira transforma el Iberdrola en Macondo Park para cerrar su gira en Madrid. Un evento único con música, cultura y literatura. ¡Conoce más!

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