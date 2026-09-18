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La Conversación que Puso a Ed Sheeran Contra las Cuerdas y Causó su Ruptura con Macklemore

Cuarenta minutos al teléfono con el dueño de los Patriots bastaron para sacudir la carrera de Ed Sheeran. Esta es la cronología del caso, de la llamada a las renuncias

La Conversación que Puso a Ed Sheeran Contra las Cuerdas y Causó su Ruptura con MacklemoreLa Conversación que Puso a Ed Sheeran Contra las Cuerdas y Causó su Ruptura con Macklemore. Foto: Getty Images

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Ed Sheeran y Macklemore: una amistad rota tras una llamada de Kraft. ¿Cómo un discurso en el MetLife Stadium cambió todo?

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