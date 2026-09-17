Concurso para Abrir Concierto de Ed Sheeran en México se Llena de Candidaturas pro Palestina

En medio de las críticas que enfrenta Ed Sheeran por bajar a Macklemore de su gira por apoyar a Palestina, el concurso "Open for Legends", organizado por Guitar Center para elegir al artista que abrirá su show en México, se llenó de postulaciones con mensajes a favor de la causa palestina, lo que obligó a la marca a salir a defender el proceso.

De acuerdo con TMZ, el concurso "Open for Legends" de Guitar Center, que ofrece a un artista un lugar como telonero de Ed Sheeran en la Ciudad de México, fue inundado de postulaciones a favor de Palestina poco después de ser lanzado.

Las postulaciones eran visibles inicialmente en la página del concurso, pero luego desaparecieron, y Guitar Center confirmó a TMZ que quienes las enviaron no tienen ninguna posibilidad de subirse al escenario con Ed.

"Como en cualquier proceso de postulación abierta, recibimos solicitudes que no eran aplicaciones legítimas para participar en el programa", señaló la compañía.

Guitar Center también aclaró que el concurso fue desarrollado hace meses y que no se armó a partir de la controversia reciente en torno a la gira de Sheeran.

La convocatoria se abrió en agosto, cuando el cantante todavía no enfrentaba las consecuencias por la salida de Macklemore de su tour.

El momento del concurso se agrava por otro detalle: cierra el 7 de octubre, fecha que coincide con el aniversario del ataque de Hamás a Israel que detonó el conflicto en Gaza.

El contexto de todos estos eventos se enmarca en la salida de Macklemore de la gira de Ed Sheeran luego de expresar su apoyo hacia Palestina en el escenario.

Desde entonces, la controversia solo ha ido creciendo: los otros teloneros y la banda de Sheeran se retiraron de la gira y expresaron su apoyo a Macklemore y a Palestina.

Ed Sheeran aseguró en un comunicado que la decisión de bajar al rapero del tour fue del promotor, pero Macklemore acusó que en realidad fue idea del cantante y su equipo, presuntamente por presión del empresario Robert Kraft.

Artistas como Massive Attack, Roger Waters y Hayley Williams también se han pronunciado, señalando la postura de Sheeran como un acto de tibieza frente al tema Palestina-Israel.

Por otro lado, quienes deseen participar en el concurso para abrir el show de Sheeran en México, deben enviar una canción original de no más de cinco minutos, en solitario o en grupo, y contar con experiencia previa tocando frente a público en vivo.

El premio será abrir el show que Sheeran ofrecerá en diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, además de 15,000 dólares en efectivo.

Guitar Center dijo que continúa filtrando las postulaciones falsas mientras busca al músico que finalmente se quedará con el lugar de telonero. Hasta el momento, se desconoce si el ganador realmente subirá al escenario, dado el ambiente de tensión que rodea la gira.