Entretenimiento

Concurso para Abrir Concierto de Ed Sheeran en México se Llena de Candidaturas pro Palestina

El concurso "Open for Legends" de Guitar Center para abrir el show de Ed Sheeran en México fue invadido de candidaturas a favor de Palestina

concurso-telonero-ed-sheeran-mexico-candidaturas-pro-palestinaFoto: AFP

Destacado

El concurso 'Open for Legends' de Guitar Center, que ofrece abrir el show de Ed Sheeran, enfrenta una ola de postulaciones pro Palestina. La tensión en la gira aumenta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+