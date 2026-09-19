La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Raymundo ‘N’, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de trata de personas.

El sujeto de 39 años de edad habría operado el enganchamiento con fines de explotación y trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena en la capital poblana.

De acuerdo con los datos recabados en la carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (FEIDVGCM), el imputado contactó a la víctima mediante una red social cuando ella tenía 18 años.

Con engaños, la trasladó a vivir a San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala, para después obligarla a ejercer el comercio sexual en puntos de la ciudad de Puebla, tales como la colonia Ex Rancho Colorado y el Centro Histórico.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Raymundo N., de 39 años de edad, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de trata de personas por enganchamiento con fines de explotación y trata de personas en… pic.twitter.com/dg2CNupmkz — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 19, 2026

Dichas conductas ocurrieron de marzo de 2022 a septiembre de 2023 y de mayo de 2025 a junio de 2026, periodos en los cuales le impuso una cuota diaria de cuatro mil pesos bajo amenazas.

Durante la audiencia judicial del jueves 17 de septiembre de 2026, el agente del Ministerio Público expuso frente a un juez los datos de prueba que sustentan la imputación.

La autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso contra Raymundo ‘N’, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento y determinó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ