Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunta Prostitución de Mujer de 18 Años en Puebla

Raymundo 'N' habría obligado a la joven a vender sus servicios en la colonia Ex Rancho Colorado y el Centro Histórico de la capital poblana

Detenido Raymundo N Trata Personas Mujer Colonia Ex Rancho Colorado Centro Histórico PueblaDetienen a Raymundo 'N' Presunto Responsable de Trata de Personas en Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Detenido Raymundo 'N' por presunta trata de una joven de 18 años en Puebla. La FGE lo vincula a proceso por explotación sexual. Conoce más sobre este caso.

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