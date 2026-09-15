Detienen a Sujeto por Presunta Trata de Personas contra Mujer en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que obtuvo la vinculación a proceso de Antonio José ‘N’, investigado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, cometido en agravio de una mujer.

De acuerdo con los antecedentes, el 3 de septiembre de 2026, el imputado presuntamente contactó a la víctima mediante plataformas digitales, bajo el ofrecimiento de una supuesta oferta de trabajo en la capital poblana, e incluso le transfirió recursos para su traslado.

Una vez que la víctima arribó a la capital poblana en compañía de su hija menor de edad, el investigado presuntamente la llevó a un inmueble, donde la habría coaccionado para realizar actividades de explotación sexual, mediante amenazas relacionadas con la integridad de la niña.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Antonio José N., investigado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, cometido en agravio de una mujer.#FiscalíaInforma https://t.co/qnZfHJsBsx pic.twitter.com/jbIIxhwLeS — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 15, 2026

Derivado de los actos de investigación, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres judicializó el caso y, durante audiencia, el Ministerio Público expuso datos de prueba ante la autoridad judicial.

El Juez de Control resolvió vincular a proceso a Antonio José ‘N’ por el delito de trata de personas, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Por último, la FGE Puebla dio a conocer que mantiene el seguimiento del caso con perspectiva de género y enfoque diferenciado, a fin de procurar justicia en favor de la víctima.

Con información de N+

GMAZ