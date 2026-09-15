Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunta Trata de Personas contra Mujer en Puebla

Antonio José 'N' habría contactado a una mujer por plataformas digitales y mediante engaños la convenció de trasladarse a la capital poblana

Vinculado Antonio José N Trata de Personas Mujer Víctima Plataformas Digitales PueblaVinculan a Proceso a Sujeto por Presunta Trata de Personas en la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Antonio José 'N' enfrenta prisión preventiva por presunta trata de personas en Puebla. La Fiscalía sigue el caso con enfoque de género. Infórmate sobre las medidas tomadas para proteger a la víctima.

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