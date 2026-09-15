Sociedad

Clima Durante Grito de Independencia en Guadalajara; Se Espera Lluvia

El festejo se llevará a cabo por la noche en el Centro Histórico y contará con un concierto gratuito

Lluvia en JaliscoSe pronostica lluvia en Jalisco durante el grito de independencia. Foto: N+

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Prepárate para el Grito de Independencia en Guadalajara: se esperan lluvias y tormentas eléctricas

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