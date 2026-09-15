Clima Durante Grito de Independencia en Guadalajara; Se Espera Lluvia

El tradicional Grito de Independencia se llevará a cabo en el Centro de Guadalajara, donde se prevé la asistencia de alrededor de 50 mil personas. Para la jornada se espera una tarde nublada con alta probabilidad de lluvia y temperaturas de hasta 26 grados.

Según el pronóstico, durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse precipitaciones y tormentas eléctricas dispersas.

Se contempla una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26, además de cielo nublado y una probabilidad de lluvia cercana al 80 por ciento.

La concentración se extenderá por la Plaza de la Liberación y la Plaza de Armas, hasta la Glorieta de las y los Jaliscienses Ilustres. La llegada de asistentes comenzará a las 17:00 horas, mientras que el tradicional Grito de Independencia está programado para las 21:00 horas.

Se prevé un concierto gratuito de Grupo Frontera, el cual será custodiado por 2 mil 100 elementos de seguridad, de acuerdo con lo informado por Salvador Zamora, secretario de Gobierno.