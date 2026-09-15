Rescatan a 2 Adultos y un Niño Atrapados en Arroyo de Hermosillo; Dron los Localizó

Un padre y su hijo menor de edad que se dirigían al campestre Jiménez, así como otro adulto que iba rumbo a otra zona quedaron atrapados al cruzar un arroyo donde tuvieron dificultad para salir debido a la corriente, por lo que el cuerpo de bomberos realizó labores de emergencia.

El oficial responsable de turno de Bomberos Hermosillo, Omar Martínez, detalló que el cuerpo de rescate acuático pudo ubicarlos a través de un dron y posteriormente analizaron las opciones seguras para moverse sin correr riesgos.

“Se pusieron en una parte donde ellos vieron que estaba más seco y hicieron la llamada porque indican que temían que el agua siguiera subiendo en su nivel y se desbordara el cauce por donde corre ahorita el agua”.

Además, en el kilómetro 11 de la carretera rumbo a Ures, donde se ubica otro complejo campestre, varias personas también quedaron varadas por acumulación de agua, por lo que integrantes del cuerpo de bomberos acudieron a verificar que no estuvieran en peligro.

"Bueno ahorita este y es una recomendación en general para para gente que vive en campos o en partes este que son como campestres es que no crucen ríos arroyos con cauce con algunos los cauces a veces se ve que está fácil cruzar", Omar Martínez.