Sociedad

Rescatan a 2 Adultos y un Niño Atrapados en Arroyo de Hermosillo; Dron los Localizó

Bomberos de Hermosillo salvan a tres personas atrapadas en corriente

Rescatan a Tres Personas de Arroyo en HermosilloRescatan a Tres Personas de Arroyo en Hermosillo. Foto: N+

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