Pronóstico del tiempo

Clima en Veracruz 15 de Septiembre 2026: Pronóstico para Grito de Independencia

Conoce a continuación las condiciones climatológicas que prevalecerán en vísperas de los festejos del mes patrio en la entidad veracruzana

Pronóstico del Tiempo Durante el Día del Grito de Independencia en VeracruzSegún lo informado se presentará una vaguada frente a las costas del estado de Veracruz. Foto: Facebook | Ceec Protección Civil

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El clima en Veracruz durante el Grito de Independencia traerá lluvias y vientos en las costas. Entérate de las condiciones meteorológicas para el 15 y 16 de septiembre.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+