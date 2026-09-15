Clima en Veracruz 15 de Septiembre 2026: Pronóstico para Grito de Independencia

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) dio a conocer las condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad durante los días 15 y 16 de septiembre, en vísperas de los festejos del Grito de Independencia.

Según lo informado por dicha dependencia, se presentará una vaguada con eje frente a las costas del estado de Veracruz, lo cual provocará distintos efectos en la entidad.

Para el martes 15 de septiembre, se esperan cielos parcialmente nublados durante las primeras horas del día, un aumento de los mismos por la tarde y noche, así como potencial para lluvias y tormentas aisladas de 5 a 50 milímetros y máximos de 30 a 50 milímetros en la zona sur de la entidad.

Asimismo, se pronostica viento en las costas sureste, este y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas en zonas costeras y mayores en áreas de tormentas, mientras que las temperaturas tendrán una mínima de 27 ºC y una máxima de 36 ºC en la zona de costas, de 22 ºC a 37 ºC en las llanuras, de 14 ºC a 29 ºC en la región de montañas y de 7 ºC a 24 ºC en el Valle de Perote.

Para el miércoles 16 de septiembre se ha pronosticado nublados con potencial para lluvias y tormentas con acumulados generales que van desde los 5 a 20 milímetros y puntuales de 30 a 50 milímetros, sin descartar mayores en costas del centro y en la zona sur.

Asimismo, se pronostica viento en las costas sureste, este y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas en zonas costeras y mayores en áreas de tormentas, mientras que las temperaturas tendrán una mínima de 27 ºC y una máxima de 35 ºC en la zona de costas, de 22 ºC a 36 ºC en las llanuras, de 14 ºC a 28 ºC en la región de montañas y de 7 ºC a 22 ºC en el Valle de Perote.