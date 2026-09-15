Se Aproxima Masa de Aire Frío desde el Golfo de México; Estos Son los Efectos Que Tendrá

Una masa de aire frío se aproxima al país por el golfo de México. Aunque aún no se le ha calificado como un frente frío, sí se anticipa que provoque un descenso en las temperaturas de varios estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que los efectos de esta masa de aire frío serán perceptibles a partir del miércoles. Según explicó la agencia meteorológica, su llegada aumentará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

La principal alerta será para los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que verán lluvias puntuales muy fuertes. En estos estados se espera que las lluvias vayan de los 75 litros hasta los 150 litros por metro cuadrado. La alerta por estas fuertes precipitaciones se extenderá los días 17 y 18 de septiembre.

Además, por la masa de aire frío, se anticipan lluvias muy fuertes, de hasta 75 litros por metro cuadrado, en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como en Yucatán y Quintana Roo, para el día jueves.

Otro efecto de esta masa de aire es que refrescará las temperaturas en buena parte del país. Hacia el jueves 17, esta masa de aire frío habrá de terminar con la actual ola de calor que afecta a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No obstante, dejará sin efectos la actual onda de calor en Durango y Sinaloa.

También se anticipa que provoque nortes en el istmo de Tehuantepec, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Cabe señalar que, por el momento, la agencia meteorológica que es parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha calificado esta masa de aire frío como un frente frío. No obstante, se espera que en los próximos días aparezcan en el país tres frentes fríos, según el pronóstico emitido por el SMN para la temporada.

Este número aumentará más del doble en octubre, donde se anticipan siete frentes fríos. En toda la temporada se espera que lleguen 56 frentes fríos, 6 más que en el promedio anual.