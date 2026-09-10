Expertos Piden Crear Albergues ante Calor Extremo Previsto en México por El Niño

Especialistas advirtieron que 2027 podría ser el año más caluroso en la historia de México y del mundo por la presencia del fenómeno climatológico El Niño, por lo que urgieron a las autoridades a tomar medidas preventivas como la habilitación de albergues especiales, con aire acondicionado y capacidad de hidratación.

Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, informó en conferencia de prensa que el siguiente año se prevén más olas de calor con temperaturas extremadamente altas, así como posible sequía en el centro, sur y sureste del país durante los meses de abril, mayo y junio.

También alertó sobre un probable incremento en el número de días con mala calidad del aire y aumento de incendios entre febrero y junio.

Todo lo anterior por la presencia de El Niño, un evento natural que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el océano Pacífico, que ocurre aproximadamente cada dos a siete años y que modifica los patrones climáticos globales.

“Es muy probable que tengamos récords de temperaturas altas, el año más caliente en la historia del territorio nacional y del planeta durante 2027 y tenemos que prepararnos para ello”, sostuvo Zavala Hidalgo.

Para el especialista, las autoridades y la sociedad en general deben prepararse principalmente para olas de calor.

Recordó que en México se han habilitado albergues por huracanes, “pero en este caso debemos tener refugios para olas de calor, y lo malo es que no son tres o cuatro municipios, sino la mitad del país la que puede estar en una ola de calor en un momento dado”, dijo.

“En los tres niveles de gobierno tienen que adaptar refugios en casos de ondas de calor, sitios que deben ser frescos, con capacidad de hidratación y atención médica para las personas. Mantener centros de hidratación en distintos lugares, dar mucha información a la población e implementar protocolos de atención a la salud”.

Mientras que a la gente le recomendó mantenerse hidratada, no exponerse a la radiación solar cuando las temperaturas son altas, permanecer en lugares frescos y proteger a niños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores.

La especialista Elda Luyando, también de la Máxima Casa de Estudios, secundó la propuesta de crear albergues con aire acondicionado y además resaltó la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a ventiladores.

“Si vamos a tener olas de calor más frecuentes e intensas, se necesitan medidas a largo plazo, que haya una respuesta adecuada a la demanda de energía eléctrica, a los servicios de salud, de agua para toda la población y saber de qué manera se puede utilizar esto estratégicamente en una ciudad y otra”, agregó.

Por su parte, la investigadora Carolina Ureta Sánchez externó la necesidad de alertas tempranas, que puedan avisar a productores sobre las condiciones meteorológicas y así puedan tomar decisiones de qué y cuándo sembrar.

Y es que según la experta, El Niño también puede convertirse en un problema de seguridad alimentaria.

SPB