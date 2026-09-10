Pronóstico del tiempo

Expertos Piden Crear Albergues ante Calor Extremo Previsto en México por El Niño

El siguiente año podría ser el más caluroso en la historia del país, advierten especialistas de la UNAM

Atardecer en Mexicali el 4 de agosto de 2021, cuando el termómetro sobrepasó los 50°C. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAtardecer en Mexicali el 4 de agosto de 2021, cuando el termómetro sobrepasó los 50°C. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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