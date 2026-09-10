Accidentes

Hombre Muere tras Choque en la Carretera Hermosillo - Ures

Un accidente entre un vehículo de carga y un automóvil dejó a una persona fallecida en la carretera federal número 14

Hombre muere en accidente en la carretera Hermosillo - Ures.Hombre muere en accidente en la carretera Hermosillo - Ures. Foto: N+

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Choque en la carretera Hermosillo-Ures deja un fallecido. Un sedán y un camión impactaron frontalmente.

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