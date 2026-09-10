Hombre Muere tras Choque en la Carretera Hermosillo - Ures

Un hombre murió luego de registrarse un choque de frente entre un vehículo de carga y un automóvil sedán en la carretera federal número 14, en el tramo Hermosillo-Ures, en Sonora.

El accidente se registró alrededor de las 06:30 horas, a la altura del kilómetro 11, cerca del fraccionamiento campestre La Herradura, en la zona rural oriente de Hermosillo. Hasta ese punto acudieron elementos de distintas corporaciones para atender el reporte del percance y realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con la información disponible, el automóvil sedán, de color gris, circulaba de oriente a poniente con dirección hacia la capital sonorense. Al llegar a una curva pronunciada, el vehículo se encontró de frente con un camión tipo rabón que circulaba por la misma carretera y que llevaba una caja seca.

El impacto ocurrió de manera frontal y provocó que el automóvil compacto saliera proyectado varios metros fuera de la carretera. Por su parte, la unidad de carga también terminó fuera de la cinta asfáltica como consecuencia de la fuerza del choque.

Tras el accidente, un hombre que viajaba en el automóvil sedán quedó prensado al interior de la unidad. A pesar de la atención en el lugar, se confirmó que había perdido la vida como consecuencia de las lesiones provocadas por el fuerte impacto.

Elementos de la Guardia Nacional, división de caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el informe correspondiente. La zona fue revisada mientras se llevaban a cabo las labores relacionadas con el accidente y se establecían las condiciones en las que ocurrió el choque.

El conductor del camión de carga fue detenido por los agentes de la Guardia Nacional y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Serán las investigaciones las que permitan determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes por este accidente registrado en la carretera federal número 14.