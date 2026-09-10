Abejas Atacan a Hombre de 87 Años en Ejido El Perú en Torreón, Coahuila
El adulto mayor comentó que había recibido alrededor de 100 picaduras
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El adulto mayor comentó que había recibido alrededor de 100 picaduras
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Un hombre de la tercera edad de 87 años identificado como Moisés resultó con múltiples picaduras de abeja en el ejido El Perú, donde elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja también fueron perseguidos por los insectos al intentar brindarle auxilio.
El reporte se generó a través del sistema de emergencias, en el cruce de las calles Benito Juárez y Niños Héroes. En la llamada se alertaba sobre un adulto que estaba siendo atacado por abejas y se encontraba tirado en el piso, sin poder moverse.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos y de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron dificultades para acercarse debido a la presencia de los insectos. Durante las labores de auxilio, las abejas persiguieron a algunos de los elementos que se encontraban en el sitio.
En el lugar se atendió a Moisés, quien refirió que había recibido alrededor de 100 picaduras y aún presentaba múltiples aguijones en el cuerpo.
El hombre de la tercera edad fue estabilizado en el sitio por los paramédicos, sin que se informara sobre la necesidad de trasladarlo a un hospital.