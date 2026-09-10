Accidentes

Abejas Atacan a Hombre de 87 Años en Ejido El Perú en Torreón, Coahuila

El adulto mayor comentó que había recibido alrededor de 100 picaduras

Abejas Atacan a Hombre de 87 Años en Ejido El Perú en Torreón, CoahuilaBomberos, agentes de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, fueron perseguidos por las abejas mientras intentaban auxiliar al hombre. Foto: N+

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