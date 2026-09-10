Abejas Atacan a Hombre de 87 Años en Ejido El Perú en Torreón, Coahuila

Un hombre de la tercera edad de 87 años identificado como Moisés resultó con múltiples picaduras de abeja en el ejido El Perú, donde elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja también fueron perseguidos por los insectos al intentar brindarle auxilio.

El reporte se generó a través del sistema de emergencias, en el cruce de las calles Benito Juárez y Niños Héroes. En la llamada se alertaba sobre un adulto que estaba siendo atacado por abejas y se encontraba tirado en el piso, sin poder moverse.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron dificultades para acercarse debido a la presencia de los insectos. Durante las labores de auxilio, las abejas persiguieron a algunos de los elementos que se encontraban en el sitio.

En el lugar se atendió a Moisés, quien refirió que había recibido alrededor de 100 picaduras y aún presentaba múltiples aguijones en el cuerpo.

El hombre de la tercera edad fue estabilizado en el sitio por los paramédicos, sin que se informara sobre la necesidad de trasladarlo a un hospital.