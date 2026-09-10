Seguridad

Hombre que Tiró de un Edificio a una Cachorra Fue Sentenciado a Prisión en Puebla

José Javier 'N' recibió el fallo condenatorio por agresión y maltrato animal en agravio de una canina en el municipio de Huejotzingo

José Javier 'N' permanecerá más de tres años en prisión por maltrato animal.José Javier 'N' condenado a prisión por maltrato animal en Huejotzingo. Foto: Fiscalía de Puebla

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José Javier 'N' condenado a más de 3 años de prisión por agredir a una cachorra en Huejotzingo, la FGE y asociaciones destacan la importancia de denunciar el maltrato animal.

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