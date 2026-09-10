Hombre que Tiró de un Edificio a una Cachorra Fue Sentenciado a Prisión en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acreditó penalmente la responsabilidad penal de José Javier 'N' en la comisión de agresiones y maltrato animal en agravio de una canina en el municipio de Huejotzingo.

Al valorar el material probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en su contra luego de agredir a una cachorra de ocho meses de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde del 26 de agosto de 2023 en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Paseo de los Sauces del Pueblo Mágico mencionado. De acuerdo a las investigaciones recabadas por los agentes ministeriales, el sentenciado sentenciado derribó una estructura de resguardo para golpear de forma reiterada a la canina.

Posteriormente, el sujeto la arrojó desde el balcón de un tercer piso, causándole lesiones de gravedad que requirieron una intervención quirúrgica urgente.

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Luego de recabar los dictámenes veterinarios, periciales y testimoniales, el Ministerio Público desahogó las etapas procesales correspondientes y, durante un juicio oral, demostraron de manera contundente la comisión de la agresión por parte del investigado.

José Javier 'N' fue declarado culpable por los delitos de agresiones y maltrato animal en agravio del ser sintiendo por lo que se le impuso una pena privativa de la libertad de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión, así como una sanción pecuniaria equivalente a 265 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ratificó su compromiso institucional de procurar justicia y sancionar con rigor legal las conductas que atenten contra el bienestar y la vida de los seres sintientes en la entidad.

Además, asociaciones defensoras de los animales agradecieron a la institución por esta resolución que marca un precedente y fortalece la cultura de bienestar animal en Huejotzingo, por lo que también hicieron un llamado a la sociedad para que denuncien cualquier acto que vulnere la integridad de los seres sintientes.

Con información de N+

MCS