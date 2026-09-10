Detienen a Dos Hermanos por Portación de Armas y Drogas en Guadalupe, Nuevo León

Dos hermanos 28 y 29 años de edad fueron detenidos luego de que les hallaran dos armas de fuego y varias dosis de droga tras una persecución por parte de elementos de la Policía de Guadalupe, en las calles del municipio, en el estado de Nuevo León.

Los detenidos relacionados presuntamente con robos con violencia y venta de droga en el centro de Guadalupe, circulaban a bordo de una motoneta en sentido contrario sobre la calle Colón; unas cuadras logran interceptarlos en el cruce de Zuazua y Emiliano Zapata, en la colonia Polanco, antes de entrar a una casa a resguardarse.

Luego de la detención de los dos hombres, los policías les hicieron una revisión en al que encontraron un arma tipo escuadra calibre .380 mm, un revólver cal. 38 mm, 12 cartuchos hábiles, una radiofrecuencia, 5 dosis de cocaína, 2 dosis de cristal y una báscula digital.

Los detenidos identificados como Milton Javier, de 28 años, y Moisés Francisco, de 29 años de edad, así como las armas y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Serán las autoridades quienes definan su situación jurídica durante las próximas horas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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