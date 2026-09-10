Seguridad

Detienen a Dos Hermanos por Portación de Armas y Drogas en Guadalupe, Nuevo León

Los presuntos delincuentes fueron capturados después de una persecución por las calles del municipio

Hermanos detenidos con armas y droga en GuadalupeLos hermanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Foto: Policía de Guadalupe

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