Seguridad

Decomisan Cigarrillos y Vapeadores en el Aeropuerto de Monterrey; Hay un Detenido

Un binomio canino localizó los objetos que se intentaba transportar en un viaje

Decomiso aeropuertoLa maleta transportaba cigarrillos y vapes. Foto: FGR

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