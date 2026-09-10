Decomisan Cigarrillos y Vapeadores en el Aeropuerto de Monterrey; Hay un Detenido

Una persona fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima sobre el posible traslado de droga dentro de la terminal aérea. El reporte llevó a los elementos a revisar el equipaje del sujeto señalado.

Durante la inspección, un binomio canino marcó las maletas del pasajero. Al revisar su contenido, fueron localizados 590 cigarrillos, ocho envoltorios y 100 sobres con vapeadores de marihuana, por lo que el pasajero quedó detenido.

Además de las sustancias, los elementos encontraron dos teléfonos celulares y documentación entre las pertenencias del detenido. Los objetos fueron entregados a las autoridades federales para que continuaran con las investigaciones correspondientes.

La persona quedó a disposición del Ministerio Público Federal, lugar donde se determinará su situación legal y tratar de identificar cual era el fin de transportar los objetos decomisados.

Se espera que sea durante los próximos días cuando las autoridades brinden más información respecto a este tema, así como la identidad del sujeto detenido. Agentes no informaron si la persona arrestada provenía de otro estado o país o si salía de Nuevo León.