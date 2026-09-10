Seguridad

Detienen a Sujeto que Conducía un Vehículo con Reporte de Robo Vigente en Puebla

Yamil Armando 'N' fue arrestado y la unidad asegurada en San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar del municipio poblano de San Andrés Cholula

Detenido Yamil Armando N Detentación Vehículo Reporte Robo San Andrés Cholula PueblaDetienen a Sujeto con Vehículo Presuntamente Robado en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: X @SSPPCSnAndresCH

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En San Antonio Cacalotepec, Puebla, detienen a un hombre por manejar un auto con reporte de robo. Conoce los detalles de esta operación policial.

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