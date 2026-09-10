Detienen a Sujeto que Conducía un Vehículo con Reporte de Robo Vigente en Puebla

Un hombre fue detenido por ser presuntamente responsable del delito de detentación de vehículo con reporte de robo vigente en calles del municipio poblano de San Andrés Cholula.

El arresto fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPPC) de dicha demarcación en inmediaciones de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec.

Tras realizar patrullajes coordinados de vigilancia, policías lograron la aprehensión de Yamil Armando ‘N’, de 46 años de edad, como probable responsable de detentar un vehículo con reporte de robo vigente.

#Entérate 📰 | Como resultado de los patrullajes coordinados de vigilancia, se detuvo en Cacalotepec a Yamil Armando “N.”, de 46 años, como probable responsable de detentar un vehículo con reporte de robo.



🔹 El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. pic.twitter.com/ZBgLARezK5 — SSPPC San Andrés Cholula (@SSPPCSnAndresCH) September 9, 2026

De acuerdo con la SSPPC de San Andrés Cholula el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal e iniciar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Este mismo miércoles elementos de la Policía Municipal de Coronango aseguraron un vehículo en aparente estado de abandono en las inmediaciones del paraje Tiros Largos y Besanas de la comunidad de Apapaxco.

Durante un patrullaje de rutina en la zona, los uniformados localizaron un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, el cual se encontraba con las llantas atascadas en el lodo.

Al realizar la inspección visual correspondiente, constataron que la unidad tenía las llaves puestas en el switch y carecía de batería, por lo que los uniformados buscaron en zonas cercanas a su propietario.

Los elementos procedieron al aseguramiento del vehículo conforme a los protocolos establecidos, trasladándola al Complejo de Seguridad Pública de Coronango para realizar los trámites legales pertinentes.

Con información de N+

GMAZ