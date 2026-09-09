Seguridad

Detienen a Tres Sujetos con Armas de Fuego y Droga en Cuautlancingo, Puebla

Benito 'N', Eric 'N' y Rubén 'N' fueron arrestados por policías estatales tras una persecución suscitada en calles de la junta auxiliar de Sanctorum.

Detenidos Tres Sujetos Armas Droga Marihuana Metanfetamina Sanctorum Cuautlancingo PueblaSentencian a Tres Sujetos por Posesión Ilegal de Armas de Fuego en Cuautlancingo, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Tres hombres arrestados en Puebla con armas y drogas reciben sentencia de 33 años. Conoce los detalles de esta operación policial en Cuautlancingo.

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