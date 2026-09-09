Detienen a Tres Sujetos con Armas de Fuego y Droga en Cuautlancingo, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia de 33 años y diez meses de prisión, contra Benito ‘N’, Eric ‘N’ y Rubén ‘N’, quienes fueron detenidos en calles de Sanctórum, junta auxiliar del municipio poblano de Cuautlancingo, con armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y droga.

Al realizar recorridos de vigilancia en la demarcación, elementos de la Policía Estatal recibieron un reporte ciudadano en el que les informaron que, en una camioneta viajaban personas que portaban armas largas, por lo que se dirigieron al lugar, con el fin de corroborar la información y hacer una revisión.

Tras una persecución, las autoridades detuvieron a Benito ‘N’, Eric ‘N’ y Rubén ‘N’ y les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, marihuana. metanfetamina, inhibidores de señales, vehículos y un inmueble.

#FGR obtuvo sentencia de 33 años 10 meses de prisión contra tres personas detenidas con armas, drogas e inhibidor. https://t.co/lKscM9sGrB pic.twitter.com/n5s3QmAG4y — Puebla (@FGR_Pue) September 9, 2026

Derivado de la secuela procesal, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria dentro de dos causas penales, al considerar acreditada la participación de los tres sujetos en los delitos de posesión simple de marihuana y metanfetamina, acopio y portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos para armas de fuego, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hoy sentenciados también fueron procesados legalmente por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, en la modalidad de portación de equipos inhibidores de señales.

El juez impuso a cada uno de los sentenciados una pena de 33 años y diez meses de prisión, una multa equivalente a 601 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), decretó el decomiso de los bienes asegurados, se suspendieron sus derechos civiles y se ordenó su amonestación.

Con información de N+

GMAZ