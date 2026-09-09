Detienen a José 'N' por Presunto Abuso en Veracruz; Los Señalan Como 'Gotero'

Agentes de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como José “N”, quien es señalado por varias víctimas por su presunta participación en hechos relacionados con abuso sexual.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente colocaba gotas en las bebidas de sus víctimas y, posteriormente, habría aprovechado su estado para cometer abusos sexuales. Además, se le señala por el presunto robo de algunas de sus pertenencias.

Las víctimas acudieron a presentar las denuncias correspondientes, lo que permitió iniciar las investigaciones ministeriales y obtener la orden de aprehensión en su contra. José “N” quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).