Seguridad

Detienen a José 'N' por Presunto Abuso en Veracruz; Los Señalan Como 'Gotero'

Un hombre fue aprehendido por las autoridades luego de que personas levantaran denuncias en su contra

Detienen a José 'N' Señalado Como Presunto 'Gotero' por Agresiones en VeracruzLas denuncias de las víctimas llevaron a la detención del señalado. Foto: FGE

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José 'N' detenido en Veracruz por presunto abuso sexual y robo tras drogar a sus víctimas. Las denuncias llevaron a su captura.

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Aprehenden a José 'N' en Veracruz por Agresiones y Robos