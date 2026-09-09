Seguridad

Detienen a Nueve Sujetos durante Cuatro Cateos Simultáneos en Zacatlán, Puebla

De acuerdo con las autoridades, en los inmuebles asegurados presuntamente se cometían delitos relacionados con la posesión ilícita de hidrocarburo.

Nueve Detenidos Cuatro Cateos Simultáneos Posesión Ilícita Hidrocarburo Zacatlán PueblaCatean de Forma Simultánea Cuatro Inmuebles de Zacatlán, Puebla; Hay Nueve Detenidos. Foto: X @FGR_Pue

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Nueve detenidos y un arsenal incautado en Zacatlán por la FGR. La venta clandestina de hidrocarburos bajo la lupa. Descubre los detalles del operativo.

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