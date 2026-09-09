Detienen a Nueve Sujetos durante Cuatro Cateos Simultáneos en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó cuatro cateos simultáneos, en inmuebles ubicados en la comunidad de Palos Caídos, en el municipio poblano de Zacatlán, en los que, de acuerdo con una denuncia anónima, se cometían delitos relacionados con posesión ilícita de hidrocarburo.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado aportó al juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, datos con relación a la venta clandestina de hidrocarburo en esos domicilios, por lo que autorizó las diligencias, las cuales fueron ejecutadas de forma simultánea, por elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos especializados.

En el primer inmueble, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron cinco armas de fuego, cargadores y cartuchos de diversos calibres; mientras que, en el segundo predio, los policías aseguraron un arma de fuego, abastecida con siete cartuchos útiles y 68 cartuchos más, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el tercer inmueble fueron detenidas cinco personas y aseguradas una motocicleta, una motosierra, 22 aves de corral, madera en rollo, dos vehículos, dos armas largas tipo escopeta, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos y cuatro teléfonos celulares y vegetal verde.

Finalmente, en el cuarto inmueble, las autoridades aseguraron un teléfono celular, una computadora portátil, dos radios de comunicación, una sustancia sólida cristalina contenida en 20 bolsas, un cargador y 51 cartuchos útiles.

Durante la diligencia, la FGR contó con la seguridad perimetral brindada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional.

Los indicios asegurados y las personas detenidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en Puebla, instancia que agregó a la investigación correspondientes, hechos posiblemente constitutivos de delitos diversos a los investigados originalmente.

La FGR informó que continuará con los actos de investigación necesarios para determinar la situación jurídica de las personas detenidas durante los cateos, en el tiempo constitucional para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, determinar lo que conforme a derecho corresponda.

Con información de N+

GMAZ