Seguridad

'La Maña Tiene Comprada a la Gente': El Nuevo Modus Operandi del Robo a Transportistas

En la carretera 150 de Puebla hay una regla que los traileros aprenden rápido: nunca detenerse, ni cuando el cansancio los empieza a vencer

Nuevo modus operandi en robo a transportistas en PueblaN+
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