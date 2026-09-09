IMSS Coahuila Emite Comunicado por Muerte de Bebé en San Pedro, Coahuila

El caso de Rosy Uribe y su hija María Luciana ha generado preocupación en el municipio de San Pedro, luego de que la madre denunciara una presunta negligencia médica en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el relato de la afectada, los hechos comenzaron el 23 de octubre de 2025, cuando acudió a dicha unidad médica para dar a luz. Según su versión, en ese momento no había un ginecólogo disponible, por lo que fue atendida por médicos generales.

La madre señaló que la bebé se encontraba en posición podálica y que quedó atorada durante el parto, situación que, de acuerdo con su testimonio, provocó que presentara falta de oxígeno y posteriormente un daño cerebral irreversible.

El pasado viernes se confirmó el fallecimiento de la menor, situación que llevó a Rosy Uribe a manifestarse al interior de la clínica. La mujer acudió con documentos en mano y estuvo acompañada de un familiar que portaba una fotografía de la bebé, mientras solicitaban la presencia de los directivos de la unidad médica.

Después de la protesta, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la menor y expresó sus condolencias a sus familiares.

Asimismo, el instituto señaló que durante su estancia hospitalaria la paciente recibió tratamiento de acuerdo con su condición médica. Precisó que las alternativas de manejo fueron informadas a los familiares y que las decisiones se tomaron con su conocimiento y previo acuerdo.