Seguridad

IMSS Coahuila Emite Comunicado por Muerte de Bebé en San Pedro, Coahuila

La institución informó que la madre y su bebé recibieron la atención por parte del personal médico.

IMSS Coahuila Emite Comunicado por Muerte de Bebé en Torreón, CoahuilaEl IMSS Coahuila lamentó la muerte de la bebé y expresó sus condolencias a sus familiares. Foto: N+

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