Seguridad

FGE Catea Inmuebles Luego de Denuncia por Violencia en Saltillo, Coahuila

Autoridades aseguraron los domicilios ubicados en las colonias Latinoamericana y República

FGE Catea Inmuebles Luego de Denuncia por Violencia en Saltillo, CoahuilaAutoridades realizaron dos cateos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Saltillo. Foto: N+

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