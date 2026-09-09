FGE Catea Inmuebles Luego de Denuncia por Violencia en Saltillo, Coahuila

Una persona fue detenida y se obtuvieron nuevos datos durante dos cateos simultáneos realizados por la Fiscalía General del Estado en domicilios de las colonias Latinoamericana y República, al norte de Saltillo, como parte de una investigación relacionada con distintos delitos que se inició a partir de una denuncia por violencia.

Los inmuebles, que actualmente permanecen cerrados, operaban bajo el concepto de 'centros de masajes', pero se presume que trabajaban de manera ilegal y con otros propósitos.

La Fiscalía informó que también se han efectuado cateos en Ramos Arizpe y otros puntos de Coahuila, derivados de investigaciones por delitos como venta de droga y huachicol. No obstante, se aclaró que estos operativos no tienen relación con la carpeta de investigación correspondiente a los establecimientos ubicados en Saltillo.

Sin proporcionar mayores detalles para no afectar el desarrollo de las indagatorias, el fiscal general del Estado, Federico Fernández, señaló que las investigaciones continúan y adelantó que podrían registrarse más detenciones en los próximos días.