Seguridad

Alexandra Sobrevivió a Intento de Feminicidio en Iztapalapa y Exige Justicia

Alexandra Rodríguez asegura que su tío y la pareja de este la golpearon e intentaron ahogarla en un lavadero el pasado 10 de agosto en Iztapalapa.

Alexandra exige justicia tras sobrevivir a un intento de feminicidio.Alexandra exige justicia tras sobrevivir a un intento de feminicidio. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La joven denunció a Jesús N y Brenda N por feminicidio en grado de tentativa y afirma que teme por su vida y por la seguridad de sus hermanos

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