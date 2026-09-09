Alexandra Sobrevivió a Intento de Feminicidio en Iztapalapa y Exige Justicia

Martha Alexandra Rodríguez, de 22 años, sobrevivió a un presunto intento de feminicidio ocurrido el pasado 10 de agosto en la colonia San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con su testimonio, su tío y la pareja de este la insultaron y golpearon antes de intentar ahogarla en un lavadero hasta que perdió el conocimiento. La intervención de otros integrantes de su familia habría evitado que la agresión terminara en una tragedia.

Alexandra identifica a sus presuntos agresores como Jesús "N" y Brenda "N". Según su relato, durante el ataque alcanzó a escuchar los gritos de otras personas que advertían que podían matarla. Asegura que, lejos de detenerse, sus agresores aumentaron la intensidad de los golpes.

Alexandra Rodríguez relató los momentos de terror que vivió durante la agresión y cómo llegó a pensar que no sobreviviría.

“Solo escucho unos gritos que dicen, la vas a matar, la vas a matar. Cuando escucho esas palabras, la señora Brenda y el señor Jesús Gómez me empiezan a pegar más fuerte. Por momentos sentí que me iba a morir.”

Después de la agresión, la madre de Alexandra la llevó al Centro de Justicia para las Mujeres de Iztapalapa con la intención de presentar una denuncia. Sin embargo, ambas aseguran que ese día no fueron recibidas. Fue hasta el 12 de agosto, dos días después de los hechos, cuando lograron presentar una denuncia contra Jesús "N" y Brenda "N" por el delito de feminicidio en grado de tentativa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Para Alexandra, acudir ante las autoridades era una decisión urgente. La joven asegura que temía por su vida y también por la seguridad de sus hermanos, por lo que decidió denunciar pese a las condiciones físicas y emocionales en las que se encontraba tras la agresión.

Alexandra Rodríguez explicó que el temor de sufrir un nuevo ataque fue determinante para buscar que las autoridades intervinieran: “Entonces yo le digo, si yo no denuncio, me van a matar y van a matar a mis hermanos. Entonces tomé las pocas fuerzas que tenía para hacer una denuncia porque yo con toda esta situación me sentía al borde de la muerte.”

Alexandra y su madre sostienen que lo ocurrido el 10 de agosto se suma a otras agresiones que su familia atribuye a Jesús "N" y Brenda "N." La defensa de la joven señala que existirían alrededor de una docena de carpetas de investigación relacionadas con ataques previos contra integrantes de la familia. Según su representante legal, esos expedientes no habrían avanzado ni llegado ante un juez.

La joven también cuestiona la respuesta que, asegura, ha recibido de las autoridades durante los procesos de denuncia. Su principal preocupación es permanecer expuesta a nuevos episodios de violencia mientras las investigaciones continúan abiertas.

Alexandra Rodríguez describió así su experiencia al buscar justicia y la sensación de inseguridad que, afirma, persiste pese a las denuncias.

“Que aunque se lleven pruebas, no hacen nada, te victimizan a cada rato, te hacen sentir que tú eres el culpable y te sientes en peligro, porque sí, a veces la fiscalía medio hace las cosas, pero te siguen dejando en riesgo a ti, o sea, no es algo seguro.”

Juan Francisco Toscano, representante legal de Alexandra, advierte que el proceso para conseguir justicia todavía podría ser prolongado. La defensa sostiene que existen cerca de 12 carpetas de investigación por agresiones previas contra la familia que no habrían sido judicializadas, un antecedente que incrementa la preocupación de Alexandra y sus familiares.

Toscano explicó que, de acuerdo con la experiencia de su equipo en este tipo de casos, los procedimientos pueden prolongarse durante uno o dos años antes de registrar avances sustanciales hacia una resolución.

“Lamentablemente, el camino todavía es bastante largo para la familia. Para el caso todavía tiene mucho, mucho por recorrer hasta llegar a la meta, la meta que es obtener justicia y obtener verdad y obtener reparación del daño. Estos casos en nuestra práctica nos toman mínimo un año o dos años para que podamos estar caminando.”

El caso ocurre en medio de un panorama de violencia contra las mujeres que mantiene encendidas las alertas. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, únicamente entre 25% y 27% de las muertes violentas de mujeres en México comienzan siendo investigadas como feminicidio. La cifra resulta relevante porque la clasificación inicial de estos casos puede determinar las líneas y protocolos bajo los cuales se desarrollan las investigaciones.

En la Ciudad de México, hasta julio de 2026 se habían registrado 24 casos de feminicidio, de acuerdo con los datos oficiales citados en la información del caso. Además, entre 2019 y 2026, Iztapalapa acumuló 88 víctimas, la cifra más alta señalada para ese periodo. Estos datos colocan la denuncia de Alexandra dentro de un problema de violencia de género que trasciende su caso particular.

Tras sobrevivir al ataque, Alexandra busca que su denuncia avance y que su caso no quede detenido. Su testimonio también pone el foco en otras mujeres que podrían encontrarse enfrentando situaciones de violencia y que, por distintas razones, no han logrado conseguir protección o llevar sus casos ante la justicia.

Alexandra Rodríguez asegura que estar viva para contar lo ocurrido fue posible gracias a las personas que intervinieron durante la agresión. Ahora exige que las autoridades cumplan con su responsabilidad y que otras víctimas no tengan que enfrentar el mismo camino.

“Yo hoy puedo contar lo que me pasó, pero si yo no hubiera tenido estas personas hubiera sido un número más. Y pues que hagan su trabajo, porque no soy la única, debe de haber allá afuera más mujeres que estén pasando por la misma situación.”

Con información de Natalia Begné.