Continúan Investigaciones por Brote de Salmonella en Hospital General de México

Las investigaciones continúan en el comedor de residentes del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga tras un brote de salmonella. De acuerdo con personal médico del nosocomio, la empresa encargada debía realizar un análisis bacteriológico trimestral de los alimentos preparados, en los días que determinara el Departamento de Nutrición del Hospital General de México.

Aunque el servicio de alimentos fue contratado con una empresa privada, el Hospital General tenía responsabilidades de supervisión.

En los registros públicos de Restaurantes Grogi, presuntamente ligado a la contaminación de alimentos, aparece el domicilio calle 10 número 132, en San Pedro de los Pinos, donde se localiza un restaurante. N+ solicitó la postura de la empresa sobre el brote, pero no concedió entrevista.

Hasta el momento, el comedor de residentes del Hospital General de México sigue cerrado, pero el comedor central o institucional está atendiendo las necesidades de alrededor de 900 residentes por la alta demanda.

“En teoría, el comedor central va a suplir nuestras necesidades de momento; en ese aspecto está bien, pero eso no resuelve todo, no resuelve que haya áreas de residentes que no están limpias, que hubo compañeros que fueron afectados, no resuelve que hubo compañeros que tuvieron que usar dinero de sus bolsillos para atender a otros; o sea, si con curitas queremos resolver la situación, en algún momento la cosa va a complicarse más de lo que ya está. No puede ser que 200 personas se enfermen y no haya ningún culpable”, explicó Jorge, médico residente.

De acuerdo con médicos residentes del hospital, el comedor subrogado fue sanitizado, como lo informó Israel Guerrero, médico: “Sí, lo están limpiando, le hicieron pruebas y está a la espera de ver qué arroja la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”.

Para la mayoría de los médicos residentes, el servicio de comedor es necesario al afectar su bolsillo.

“Si es un golpe bastante grande a la economía. Unos vienen desde muy lejos, unos sobreviven al día; los amigos colombianos, sobreviven al día; algunos, vaya, no tienen la posibilidad de venir a comer una torta”, destacó el médico Israel Guerrero.

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