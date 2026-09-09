Sociedad

Continúan Investigaciones por Brote de Salmonella en Hospital General de México

Para la mayoría de los médicos residentes, el servicio de comedor es necesario al afectar su bolsillo

Residentes del Hospital General de México Esperan Pruebas de COFEPRIS a Comedor de Brote de SalmonellaInstalaciones del Hospital General de México en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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