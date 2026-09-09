De la UNAM al AICM, los Murales de Juan O'Gorman y Dónde se Ubican en CDMX

'La Conquista del Aire por el Hombre', uno de los murales de Juan O'Gorman con el que documentó iconográficamente la evolución de la aviación, fue sometido a trabajos de conservación, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Se trata de una de las obras más reconocidas del pintor y arquitecto mexicano que dejó uno de los legados más importantes en la historia del arte nacional.

La obra fue elaborada con la técnica de temple al huevo sobre tableros preparados de masonite, distribuidos en 10 paneles y dos secciones laterales en el vestíbulo principal de la sala 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Pero otra de sus obras es quizá de las más fotografiadas en todo México: La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y sus murales.

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Al exterior de este recinto ubicado en Ciudad Universitaria se puede localizar el mural "Representación Histórica de la Cultura". Se trata de 4 mil metros cuadrados en los que el pintor y arquitecto plasmó su conocimiento y entusiasmo por el pasado mesoamericano.

Los mosaicos de un metro por un metro fueron creados con piedras de colores que buscó por todo México. La cara sur representa la cultura europea; al norte la cultura prehispánica; al oriente el México de hoy y el poniente de la Universidad tiene el escudo de la UNAM.

El pintor y arquitecto mexicano también construyó aproximadamente 20 escuelas públicas en Ciudad de México, específicamente en Xochimilco, Coyoacán y Azcapotzalco.

Y no sólo centros de estudio, Juan O'Gorman también edificó entre 1930 y 1932 casas en San Ángel, que hoy en día forman parte del Museo Casa-Estudio de Diego Rivera y Frida Khalo.

En 1936 cuando dejó la arquitectura para dedicarse al muralismo también construyó un legado que perdura hasta la actualidad.

La Biblioteca Pública Fray Bartolomé de las Casas, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco de Ciudad de México, alberga uno de los primeros trabajos de O'Gorman como muralista "El Paisaje de Azcapotzalco

Mientras que en el Castillo de Chapultepec, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo se ubica “El retablo de la Independencia” está dividido en 4 secciones diferentes aborda las etapas de esta lucha. En el extremo izquierdo se abarca la colonia, previo movimiento independentista; la segunda incluye a algunos precursores ideológicos y políticos; la tercera retrata el movimiento de Insurgencia y la última etapa muestra el Congreso de Chilpancingo.

El INBAL indica que los paisajes que el pintor y arquitecto mexicano plasmaba en sus pinturas se influenciaron del entorno en el que vivió durante su infancia en Guanajuato.