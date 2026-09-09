Cultura

De la UNAM al AICM, los Murales de Juan O'Gorman y Dónde se Ubican en CDMX

El arquitecto y pintor mexicano es autor de un legado en la historia del arte nacional, cuyas obras articulan una visión nacionalista con influencias del funcionalismo europeo

Mural de Juan O'Gorman en el Castillo de Chapultepec.Así luce uno de los murales del arquitecto y pintor Juan O'Gorman dentro del Castillo de Chapultepec. Foto: Cuartoscuro.

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