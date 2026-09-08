Este Es el Mural de Juan O’Gorman que Restauran en el AICM

El mural La Conquista del Aire por el Hombre, pintado por Juan O'Gorman entre 1937 y 1938, atraviesa un proceso de conservación en la zona de salidas nacionales de la Terminal 1, en el vestíbulo de la Sala 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

La obra reúne figuras que marcaron la historia de la aeronáutica: desde el rey poeta Nezahualcóyotl hasta Leonardo da Vinci y sus aparatos de vuelo, los hermanos Wright, Santos Dumont y su aeroplano, Amelia Earhart, Charles Lindbergh y el avión Espíritu de San Luis, además de paracaidistas y globos aerostáticos.

En La conquista del aire por el hombre, Juan O’Gorman reunió a figuras que marcaron la historia de la aeronáutica: desde el rey poeta Nezahualcóyotl hasta Leonardo da Vinci y sus aparatos; los hermanos Wright, Santos Dumont y su aeroplano, Amelia Earhart, Charles Lindbergh y el… pic.twitter.com/cVm3bhVzqU — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) September 8, 2026

Realizado al temple al huevo sobre tableros de masonite, el mural mide 3.08 por 12.20 metros y está integrado por diez paneles y dos secciones laterales.

Los trabajos de limpieza, resane de faltantes y reintegración cromática están a cargo de personal especializado del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL). El AICM señaló que las labores buscan preservar en buen estado físico el patrimonio cultural existente en sus instalaciones.