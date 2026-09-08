Cultura

Este Es el Mural de Juan O’Gorman que Restauran en el AICM

Realizada entre 1937 y 1938, mide 3.08 por 12.20 metros y consta de diez paneles y dos secciones

Este Es el Mural de Juan O’Gorman que Restauran en el AICMEspecialistas realizan trabajos de restauración sobre andamios en el mural La Conquista del Aire por el Hombre, de Juan O'Gorman, en la zona de salidas nacionales de la Terminal 1. Foto: AICM

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+