Museo Británico Expondrá por Primera Vez en Casi Mil Años el 'Tapiz de Bayeux'

El famoso Museo Británico se prepara para abrir al público sus puertas para que vean, por primera vez en casi mil años, el llamado tapiz de Bayeux.

Este enorme bordado de 70 metros, creado en el siglo XI, ha permanecido en Francia, en la región de Normandía, desde entonces. Caen, en particular, fue la capital estratégica de Guillermo el Conquistador.

Ahora, Francia aceptó prestar el tapiz a Gran Bretaña y los primeros en verlo en lo que será su hogar por un año fueron el rey Carlos III y el presidente francés Emmanuel Macron.

"No sabemos dónde se bordó esta obra maestra, pero lo que sí sabemos es que la epopeya que narra une nuestras culturas, nuestras historias y nuestro destino", dijo el presidente francés.

"Estos 70 metros de memoria y maestría artística nos recuerdan que nuestras dos naciones han estado unidas desde hace casi un milenio. Los momentos representados en el tapiz resuenan en nuestros días", refirió el monarca británico.

¿Qué muestra este trabajo? En el año 1066, muere Eduardo el Confesor, en Inglaterra, sin un heredero claro. Harold Godwinson asume la corona, pero al otro lado del Canal de la Mancha, Guillermo (duque de Normandía) afirmaba que a él le habían prometido el trono.

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Guillermo prepara una flota, cruza el mar y se enfrenta a Harold en la famosa Batalla de Hastings. El bordado muestra todo: la construcción de los barcos, el cruce del canal, la sangrienta batalla final y la muerte de Harold, famoso por la escena donde supuestamente le clavan una flecha en el ojo.

Guillermo se corona rey y se le conoce a partir de entonces como 'El Conquistador' y ahí la historia del Reino Unido y Francia quedó unida hasta ahora.

El viaje del tapiz de Bayeux fue preparado meticulosamente. No se tomó ningún riesgo con este tesoro.

En el 2018 se anunció con bombo y platillos que Francia le prestaría el tapiz al Reino Unido para exponerlo en el Museo Británico. Pero lo frágil de la tela, la logística y después la pandemia lo evitaron, hasta ahora.

Tiene 350 kilogramos de peso y cuenta con imágenes de 623 hombres, 200 caballos y mulas, barcos, docenas de perros, 40 ovejas, 37 construcciones y castillos. Todo está contado aquí y ahora, británicos y visitantes en Londres podrán disfrutarlo en todo su esplendor a partir del 10 de septiembre.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM