Cultura

Museo Británico Expondrá por Primera Vez en Casi Mil Años el 'Tapiz de Bayeux'

El lienzo bordado narra el ascenso de Guillermo el Conquistador al trono de Inglaterra en 1066

Un fragmento del tapiz de Bayeux que estará expuesto en el Museo BritánicoUn fragmento del tapiz de Bayeux que estará expuesto en el Museo Británico. Foto: Reuters

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