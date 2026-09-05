Internacional

Milagro en Nepal: Rescatan con Vida a Dos Personas Tras 10 Días Atrapadas

A 10 días de la riada que azotó los límites entre China y Nepal, los equipos de emergencia, policiacos y militares siguen laborando en la zona del desastre

El obrero chino fue trasladado en helicóptero para su atención médicaEl obrero chino fue trasladado en helicóptero para su atención médica. Foto: Ejército de Nepal

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