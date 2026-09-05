Milagro en Nepal: Rescatan con Vida a Dos Personas Tras 10 Días Atrapadas

El hombre fue rescatado de un túnel hidroeléctrico, según una publicación del Ejército de Nepal en sus redes sociales. Se trata del tercer trabajador con vida que fue sacado del proyecto hidroeléctrico Trishuli.

La víspera, fueron dos mecánicos quienes fueron rescatados por las cuadrillas del lado nepalí en un túnel de la central hidroeléctrica 3A.

La proeza fue lograda por un equipo integrado por personal militar nepalí y expertos surcoreanos en desastres. El hombre fue liberado de un túnel de 225 metros y fue sometido a una evaluación médica.

En unas imágenes se pudo ver cómo la persona es ayudado por solados y posteriormente es evacuado en helicóptero, con un médico militar monitoreándolo durante el vuelo.

Una foto difundida por la televisora estatal china CCTV mostró a dos rescatistas cargando al hombre en el exterior del túnel.

Según las autoridades, unos 900 trabajadores están desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos en todo Nepal, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en varios túneles.

Respecto a la mujer que fue rescatada en la localidad de Nuwakot, el vocero del ejército dijo que fue trasladada por aire a la capital, Katmandú. En la operación también participó la Policía nepalí.

Las imágenes mostraron a los rescatistas sacando a la mujer de la casa, envuelta en una manta gris.

De acuerdo con el corte más reciente, mil 344 personas han muerto y el número de desaparecidos se sitúa en 4 mil 886.

Por su parte, en el Tíbet (China), las autoridades chinas dan cuenta en su última actualización de 31 fallecidos y 531 personas todavía sin localizar.

ICM