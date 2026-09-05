Internacional

Trump Pone en la Mira al Lobo Mexicano; Busca Quitarle Protección

El mandatario firmó una orden ejecutiva para que el secretario del Interior, Doug Burgum, tome la decisión de retirar o no las protecciones a estos animales

Lobos grises mexicanos descansan dentro del Museo del Desierto en Saltillo, CoahuilaLobos grises mexicanos descansan dentro del Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Foto: Reuters

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