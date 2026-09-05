Detiene FGJEM a Elías 'N', Presunto Autor Material del Homicidio de Farath Coronel

El arresto fue realizado por elementos de la fiscalía local, quien se desempeñaba como elemento de seguridad de la víctima, informaron las autoridades.

"Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías 'N', investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como 'Farath' y/o 'La Diabla', hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli".

A través de un mensaje publicado en redes sociales de la dependencia, se informó que el investigado será puesto a disposición del agente del ministerio público, quien resolverá su situación jurídica.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías "N", investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+, identificado como "Farath" y/o "La Diabla", hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli.



El… pic.twitter.com/96LNKJdQLu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

El vidente, tarotista y numerólogo fue localizado esta madrugada en un inmueble de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego, por lo que de inmediato se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Las autoridades municipales señalaron que atendieron el reporte de una persona lesionada y elementos de seguridad del Sector 5 acudieron al sitio.

A pesar de la llegada de equipos de emergencia, paramédicos constataron que el cuerpo de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, de 41 años, ya no tenía signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades para iniciar las investigaciones de ley, así como el retiro del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Se trata del segundo incidente violento que enfrentaba el creador de contenido, luego de que sufriera un ataque en 2022. Dos años antes, en plena pandemia, se hizo figura pública al participar en un programa de televisión.

Con información de N+

ICM