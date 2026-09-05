Homicidios

Detiene FGJEM a Elías 'N', Presunto Autor Material del Homicidio de Farath Coronel

El cuerpo del creador de contenido conocido como 'Brujo Mexicano' fue hallado en un domicilio en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Elías 'N' se desempeñaba como seguridad de 'La Diabla'Elías 'N' se desempeñaba como seguridad de 'La Diabla'. Foto: FGJEM
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