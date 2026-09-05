Dólar

Peso Mexicano Termina Más Fuerte Que Nunca la Primera Semana de Septiembre

El dólar estadounidense se cotiza por debajo del piso de las 17 unidades, niveles no vistos en más de dos años

Un billete de un dólar estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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