Peso Mexicano Termina Más Fuerte Que Nunca la Primera Semana de Septiembre

Este sábado, el dólar estadounidense se cotiza en 16.89 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con lo consignado por distintas instituciones bancarias.

La moneda mexicana avanzó este viernes a cifras no reportadas desde mayo de 2024, lo que demuestra la fortaleza de la divisa nacional.

Las ganancias de 0.12% se dieron luego de la divulgación de un reporte de empleo en Estados Unidos que superó las expectativas del mercado.

Los números respaldaron las apuestas sobre una subida de las tasas ‌de interés de la Reserva Federal en su próxima reunión del 15-16 de septiembre.

Sin embargo, también evidenciaron la resiliencia económica del principal socio comercial de México, a pesar de los señalamientos de Trump sobre nuestro país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dólar Cotiza en Menos de 17 Pesos tras Datos sobre el Empleo en EUA

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes fue de 16.8912 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 4 de septiembre en los 16.89 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 16.9560 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense este sábado en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias, los bancos más relevantes los tienen así:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.70 17.44 BBVA Bancomer 16.08 17.51 Banorte 15.70 17.20 Banamex 16.35 17.29 Scotiabank 16.40 17.50

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM