Peso Se Aprecia y Regresa al Piso de las 16 Unidades por Dólar Estadounidense
La moneda mexicana sigue firme en el tipo de cambio frente al billete verde en esta primera semana de septiembre
La moneda mexicana sigue firme en el tipo de cambio frente al billete verde en esta primera semana de septiembre
El precio del dólar este viernes en México es de 16.90 pesos por unidad en promedio.
La jornada previa, el peso mexicano operó con ganancias y volvió a romper la barrera de las 17 unidades.
La apreciación de la moneda nacional se dio por un declive del dólar a nivel internacional, así como de las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés.
La moneda doméstica alcanzó una cotización de 16.9216 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0.25%.
El Banxico informó que al cierre del jueves la moneda estadounidense se cotizó en los 16.9278 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.
Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.91 pesos por divisa verde.
Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9560 pesos por dólar para este viernes.
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9852 pesos por cada divisa verde.
Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|16.00
|17.60
|Banco Azteca
|16.75
|17.49
|BBVA Bancomer
|16.08
|17.51
|Banorte
|15.70
|17.25
|Banamex
|16.41
|17.35
|Scotiabank
|16.50
|17.60
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
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Con información de N+
ICM