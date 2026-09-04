Dólar

Peso Se Aprecia y Regresa al Piso de las 16 Unidades por Dólar Estadounidense

La moneda mexicana sigue firme en el tipo de cambio frente al billete verde en esta primera semana de septiembre

Billete de un dólar y billete de 20 pesos mexicanosEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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