Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Accidentes y Afectaciones Viales
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión
Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.
En las primeras horas de este viernes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional informaron sobre afectaciones y problemas viales en esta vía:
5:28 horas, en el km 71, dirección a la CDMX, se restableció la circulación con reducción de carriles. El personal laboró en la atención del accidente (labores de limpieza).
3:47 horas, en el km 71, dirección a la CDMX, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
2:22 horas, en el km 71, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión y caída de carga).
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 71, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión y caída de carga). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) September 4, 2026
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Con información de N+
ICM