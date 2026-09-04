Accidentes

Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Accidentes y Afectaciones Viales

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión

Un tráiler sufre un incidente en el kilómetro 44 de la autopista México-QuerétaroUn tráiler sufre un incidente en el kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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