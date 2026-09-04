Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Accidentes y Afectaciones Viales

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

En las primeras horas de este viernes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional informaron sobre afectaciones y problemas viales en esta vía:

5:28 horas, en el km 71, dirección a la CDMX, se restableció la circulación con reducción de carriles. El personal laboró en la atención del accidente (labores de limpieza).

3:47 horas, en el km 71, dirección a la CDMX, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

2:22 horas, en el km 71, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión y caída de carga).

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 71, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión y caída de carga). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 4, 2026

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM