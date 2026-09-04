Deportes

Actividad de Mexicanos en Europa: Santi Gimenez Podría Debutar con el Porto

Por su parte, Johan Vásquez busca mantenerse como un referente y capitán en el Genoa, de la Serie A de Italia

Santiago Gimenez será considerado para el partido ante el MoreirenseSantiago Gimenez será considerado para el partido ante el Moreirense. Foto: Facebook | Porto FC

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