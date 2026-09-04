Actividad de Mexicanos en Europa: Santi Gimenez Podría Debutar con el Porto

Este viernes, dos mexicanos atraerán los reflectores cuando sus equipos disputen duelos en la liga portuguesa e italiana: se trata de Santi Gimenez, con el Porto, y Johan Vásquez, con el Genoa.

Gimenez llegó a O Dragao proveniente del AC Milan en busca de consolidarse en el futbol europeo. El mexicano podría tener su debut este día cuando su equipo se enfrente al Moreirense, en la jornada 5 del torneo lusitano.

Santiago Gimenez × Miguel Layún 🤝

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El entrenador del cuadro albiazul, Franceso Farioli, dijo en conferencia de prensa que el Chaquito podría jugar unos minutos, lo que sería su debut en la Primeira Liga.

"Santiago Gimenez y Souza estarán convocados si se resuelve el tema de sus papeles", dijo el timonel previo al partido de este viernes.

Los Dragones lideran el torneo local con 12 puntos después de cuatro jornadas disputadas, es decir, llevan marcha perfecta. Por ello, parten como favoritos ante el Moreirense, que suma solo 4 unidades.

El duelo se disputará en el Estádio do Dragão, a las 13:15 horas (tiempo de México).

Por su parte, Johan Vásquez y el Genoa recibirán este día al Como, en duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A, a celebrarse en el estadio Luigi Ferraris.

El defensa mexicano se ha consolidado como uno de los elementos indispensables en la alineación del técnico Daniele de Rossi y capitán de El Viejo Loco.

Vásquez ha sido titular las dos derrotas que tiene el Genoa en el presente torneo ante el Napoli y la Lazio, por lo que su lugar está asegurado para el partido ante el Como.

El juego entre estas dos escuadras de la parte media baja de la clasificación general del campeonato italiano será a las 12:45 horas del centro de México.

Con información de N+

ICM