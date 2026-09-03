Julián Quiñones Anota en Triunfo del Al-Qadisiya ante Al Draih: Así Fue su Gol

Julián Quiñones puso fin a su sequía de goles y celebró una anotación que ayudó a que el Al-Qadisiya superara 2-0 al club Al Draih en la Jornada 5 de la Saudi Pro League 2026. Con ese resultado, su equipo subió al tercer puesto de la tabla general.

Luego de cuatro encuentros sin mandar una pelota a las redes, Quiñones se sacudió la malaria en el Alawwal Park de Riad, capital de Arabia Saudita. Así que el también delantero de la Selección Mexicana volvió a sonreír satisfecho.

No fue un partido fácil para los Caballeros del Este, ya que el Al Draih opuso resistencia durante toda la primera parte. Las estadísticas dejaron ver un duelo parejo, con 8 remates a puerta para cada equipo. Aunque en posesión de pelota, mandaba el club de Quiñones con un 60 % contra 40% de los rivales.

Fue hasta la segunda parte que el Al-Qadisiya logró abrir el marcador: el delantero italiano Mateo Retegui cobró de manera efectiva una pena máxima para el 1-0 a los 51 minutos de juego.

Y justo cuando el Al Draih apretaba en busca del empate llegó la anotación de Julián Quiñones, justo a los 58 minutos. Así fue como el colombiano naturalizado mexicano mandó la pelota al fondo de la meta:

En una descolgada por el carril izquierdo, Mohamed Abu Alshamat llegó hasta la línea de fondo y mandó el centro al corazón del área, donde Quiñones se anticipó a un zaguero para rematar de cabeza: la pelota se coló pegada al primer poste sin que el guardameta Nikola Vasilj pudiera hacer algo.

Con el 2-0 a favor, Julián Quiñones pudo celebrar anticipadamente la victoria y, por supuesto, que dejó atrás una racha de 4 partidos sin anotación. Y lo mejor de todo es que al final del partido le entregaron el trofeo al Jugador Más Valioso (MVP).

La anterior anotación de Quiñones fue el pasado 13 de agosto, cuando su equipo goleó 3-1 al club Al-Shabab. Desde entonces no pudo anotar en los juegos de Liga contra Ittihad FC, Neom SC, Al-Faisaly. Tampoco lo hizo en el duelo de la Kings Cup ante Al Tai.

Hay que señalar que luego de 5 fechas, el artillero tricolor apenas suma 2 tantos. Una cuota discreta para el actual campeón de goleo de la Saudi Pro League.

Con información de N+