Deportes

Julián Quiñones Anota en Triunfo del Al-Qadisiya ante Al Draih: Así Fue su Gol

El delantero mexicano rompió una racha de cuatro partidos sin hacerse presente en el marcador

Julián Quiñones fue el jugador más relevante del partido Al Draih vs Al-Qadisiya en la Liga árabe de futbol.Julián Quiñones fue el jugador más relevante del partido Al Draih vs Al-Qadisiya en la Liga árabe de futbol. Foto: Al-Qadisiya FC

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+