Deportes

Alan Mozo es Presentado como Nuevo Refuerzo de Cruz Azul en el Apertura 2026

El lateral mexicano llega procedente del Pachuca y está listo para debutar con la camiseta celeste

Alan Mozo ha defendido los colores de Pumas, Chivas, Pachuca y ahora de La MáquinaAlan Mozo ha defendido los colores de Pumas, Chivas, Pachuca y ahora de La Máquina. Foto: Club Cruz Azul

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