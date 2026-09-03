Alan Mozo es Presentado como Nuevo Refuerzo de Cruz Azul en el Apertura 2026

Luego de varios días de rumores sobre la llegada de un nuevo refuerzo a las filas del Cruz Azul, por fin se confirmó que Alan Mozo firmó contrato como jugador celeste. El exjugador de Pumas y Pachuca fue oficialmente presentado a través de las redes sociales del club.

“Ya eres jugador de La Máquina, Alan. Bienvenido al campeón”, publicó el equipo cementero en su cuenta de X, en la que también compartió varias imágenes del futbolista con la playera azul.

Alan Mozo, de 29 años de edad, es canterano de los Pumas y debutó con el primer equipo en el 2015. Luego de varias temporadas fue traspasado al equipo Guadalajara, en el 2022. Y en el 2024 llegó al Pachuca, pero sufrió una grave lesión que lo mantuvo lejos de las canchas.

Ahora, para el Torneo Apertura 2026 está listo para debutar con La Máquina en la parcela derecha. Hay que recordar que desde la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia en el 2025, el conjunto celeste ha pasado apuros para cubrir el puesto de lateral derecho.

Cruz Azul es el vigente campeón de la Liga MX, luego de vencer en la final del Torneo Clausura 2026 a los Pumas de la UNAM. Para el Apertura 2026 no ha hecho grandes contrataciones, como se esperaba. Así que el entrenador Joel Huiqui apostó por darle continuidad al plantel que levantó el título. Sólo se han incorporado el delantero Juan José Calero, el defensa Alan Montes y el lateral Alan Mozo.

El arranque de La Máquina fue titubeante en esta temporada: Si bien debutó con triunfo ante San Luis y Puebla, luego sumó 3 fechas con derrota ante Atlante, Tijuana y Atlas. Así que se empezó a hablar de una crisis de la que acaba de salir en la Jornada 6, cuando derrotó 3-1 al Necaxa.

Actualmente el equipo cementero está ubicado en el sitio 10 de la tabla general, con 9 de 18 puntos cosechados. Y se encuentra a 7 unidades del líder, que es el América.

Cruz Azul también acaba de confirmar que Erik Lira no saldrá del equipo: justo ayer fue notificado de que el Mónaco no logró registrarlo en la Ligue 1 porque no pudo liberar una plaza de extrabjero. Así que el fichaje se cayó en los últimos minutos del mercado de verano.

Y aunque es una noticia triste para Lira, que soñaba con dar el salto al futbol europeo, su permanencia en La Máquina refuerza la posibilidad de conseguir el bicampeonato.

YA ERES JUGADOR DE LA MÁQUINA, ALAN. 🚂

BIENVENIDO AL CAMPEÓN. 💙 pic.twitter.com/UzmsrPSNFL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 3, 2026

Con información de N+