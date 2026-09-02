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Tiger Woods Logra Acuerdo de Culpabilidad y Evita la Cárcel por Accidente de Auto

El golfista se quedará sin licencia y deberá pagar una multa

Tiger Woods en la audiencia por el accidente en FloridaTiger Woods en la audiencia de este miércoles por el accidente en Florida. Foto: Reuters

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Tiger Woods evita la cárcel tras accidente de auto. Su licencia será suspendida por 5 años y pagará multa. ¿Qué sigue para el golfista?

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