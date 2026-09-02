Tiger Woods Logra Acuerdo de Culpabilidad y Evita la Cárcel por Accidente de Auto

Luego del accidente que sufrió el pasado mes de marzo, Tiger Woods se presentó este miércoles a una audiencia en el Tribunal del Condado de Martin, en Stuart, Florida, en la que se declaró culpable de cargos de conducción descuidada y temeraria, lo que le permite evitar una pena mayor.

De haber sido declarado culpable por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, la condena para el jugador de golf incluiría prisión. Sin embargo, el juez Darren Steele declaró que “si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel".

La licencia de conducir de Woods será suspendida por cinco años y pagará y una multa de 1,500 dólares, según el acuerdo de culpabilidad con el que se le retiró el cargo más grave, por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

La estrella de golf chocó cerca de su casa en Jupiter Island, Florida, cuando intentó rebasar a gran velocidad a una camioneta con remolque en una carretera estrecha y volcó sobre el lado del conductor, sin que se reportaran personas heridas. Los agentes que acudieron al lugar del percance concluyeron que el deportista se encontraba bajo los efectos de sustancias y hallaron en su poder medicamentos analgésicos opioides.

Woods se negó a someterse a un análisis de orina y fue acusado, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza. Inicialmente, se declaró inocente de los cargos menores de conducir bajo la influencia de sustancias causando daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal. Explicó a los investigadores que estaba viendo su celular y cambiando de estación de radio cuando ocurrió el accidente.

Días después, anunció que se retiraría temporalmente de la actividad pública para someterse a tratamiento y concentrarse en su recuperación. Posteriormente, un juez le autorizó viajar a un centro especializado fuera de Estados Unidos.

En 2017, Tiger Woods cumplió servicios comunitarios después de ser detenido conduciendo bajo la influencia de sustancias. En febrero de 2021, sufrió fracturas abiertas en tibia y peroné por un fuerte choque en Los Ángeles, California, que puso en serio peligro su carrera.

Desde 2024, el golfista está alejado del medio y se recupera de una rotura de tendón de Aquiles y de su séptima operación de espalda.

Con información de agencias.

RMT