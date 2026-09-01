Sebastián Cáceres se Marcha del América; Jugará con el Celta de Vigo en España

Las Águilas del América vendieron a uno de sus jugadores más importantes de los últimos años. Sebastián Cáceres, defensa central, llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista del Celta de Vigo en la liga española y abandona Coapa tras haber sido uno de los pilares para la consecución del histórico tricampeonato azulcrema bajo el mando de André Jardine.

A través de un comunicado oficial, el Celta dio a conocer que se cerró el fichaje del zaguero charrúa en el último día del mercado. "El Celta y el Club América han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Sebastián Cáceres, que se convierte en nuevo jugador celeste hasta junio de 2030, a expensas del reconocimiento médico".

El central uruguayo llega a Vigo tras seis temporadas y media en el conjunto azulcrema, tiempo en el que disputó 209 partidos oficiales y conquistó tres Ligas MX consecutivas, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup. En México, Cáceres se asentó como uno de los defensas más destacados del campeonato y fue parte de la selección uruguaya que asistió a la pasada Copa del Mundo.

La cifra por la que fue vendido Sebastián Cáceres no se ha revelado de manera oficial, aunque diversos reportes recabados por TUDN, afirmaban que la oferta del Celta por Cáceres fue de 8 millones de dólares.

Las Águilas emitieron un comunicado en el que agradecieron a Cáceres por el tiempo que pasó en la institución. "Gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día.Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club. Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos".

Por su parte, el América estaría buscando la llegada de otro refuerzo. Y es que de acuerdo con reportes de la prensa española, las Águilas están cerca de concretar el fichaje del español Carlos Álvarez, quien actualmente pertenece al Levante de la liga de España, equipo con el que registra 14 goles y 14 asistencias en 105 partidos en tres años.