Deportes

Sebastián Cáceres se Marcha del América; Jugará con el Celta de Vigo en España

El defensa uruguayo ganó tres títulos de Liga MX con las Águilas tras su llegada en 2020

Sebastián Cáceres con el uniforme del América en un partido de Liga MXFoto: Reuters
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