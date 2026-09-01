Se Cae el Fichaje de Erik Lira con el Mónaco; Jugador se Quedará en Cruz Azul

Malas noticias para Erik Lira, pues a pesar de que su traspaso hacia el AS Mónaco estaba prácticamente cerrado, finalmente el centrocampista mexicano no saldrá de Cruz Azul en este mercado de fichajes.

De acuerdo con el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, la operación se cayó "en los últimos minutos del mercado", esto pese a que el futbolista "ya había presentado exámenes médicos y tenía prácticamente todo firmado".

La información detalla que la razón detrás del fallido fichaje es que el conjunto monegasco no logró liberar a tiempo la plaza de extranjero que necesitaba para inscribir a Erik Lira. Esto ha provocado que el jugador de la selección mexicana no pueda salir de la Liga MX, al menos en este verano, por lo que tendrá que permanecer en Cruz Azul.

Lira, valuado en 14 millones de euros por el portal Transfermarkt, fue uno de los futbolistas mexicanos más destacados del Mundial 2026 y sus actuaciones despertaron el interés de varios equipos. El futbolista de 26 años de edad rechazó una oferta millonaria de Emiratos Árabes Unidos, pues su deseo principal era irse a Europa.

Lamentablemente para Lira, su llegada al AS Mónaco estaba condicionada a que el equipo de la Ligue 1 liberara una plaza de extranjero. En ese sentido, el plan del cuadro monegasco era vender a Folarin Balogun al Everton, pero de acuerdo con reportes en Francia, la transferencia del atacante estadounidense peligraba debido a que el cuerpo médico del Everton considera que no está al 100%.

En ese sentido, inlcuso si Balogun hubiese sido vendido al Everton, la ventana de traspasos en Francia ya cerró por lo que es imposible que Lira complete su fichaje con el equipo de la liga francesa.

Aún así, Adrían Esparza, reportero de TUDN, ha mencionado que "aún quedan mercados abiertos y buscarán que Erik Lira pueda cumplir su sueño".

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