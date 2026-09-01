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Se Cae el Fichaje de Erik Lira con el Mónaco; Jugador se Quedará en Cruz Azul

Sólo un mexicano ha jugado en las filas del conjuntio monegasco; fue Rafa Márquez, quien estuvo en la liga francesa de 1999 a 2003

Erik Lira durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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