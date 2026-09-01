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Lira y Giménez Ya Tienen Nuevo Equipo: Lista de Futbolistas Mexicanos en Europa

También Armando ‘Hormiga’ González estrenó playera europea en el torneo que recién empieza

Santiago Giménez probará suerte en el futbol portugués luego de no trascender con el Milán de Italia.Santiago Giménez probará suerte en el futbol portugués luego de no trascender con el Milán de Italia. Foto: FC Porto.

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La Legión europea sigue creciendo: Descubre cómo los futbolistas mexicanos buscan dejar huella en Europa.

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