Lira y Giménez Ya Tienen Nuevo Equipo: Lista de Futbolistas Mexicanos en Europa

Las buenas noticias para los futbolistas mexicanos en Europa siguen llegando. El fin de semana debutó “La Hormiga” González con el Olympiacos y ahora ha trascendido que Santiago Giménez sí jugará por el Porto. Así que la “Legión europea” aún dará mucho de qué hablar.

La semana pasada también se reveló que Cruz Azul había acordado la venta de Erik Lira, pero que el fichaje se haría oficial hasta que el Mónaco le hiciera un hueco en la plantilla y eso dependía del traspaso de uno de sus jugadores extranjeros.

Justo este lunes trascendió que el equipo francés cedió al delantero estadounidense Folarin Balogun al Everton a cambio de 47 millones de dólares. Y ese movimiento le abrió la puerta al mexicano Erik Lira.

Así que a continuación hacemos un recuento de los futbolistas mexicanos que buscarán trascender en el futbol europeo en una nueva temporada:

Raúl Jiménez: Luego de un gran desempeño en el Mundial 2026, el “Lobo Mexicano” quiere volver a brillar con el Wolverhampton, con el que ya debutó en esta campaña del futbol inglés. Raúl viene del Fulham, donde estuvo tres años.

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Johan Vásquez: Otro seleccionado del Tricolor que se ha afianzado en el futbol italiano. Es titular con el Genoa. A sus 27 años, el defensa central jugará su cuarta campaña con la playera del equipo que dirige Daniele de Rossi.

Santiago Giménez: El delantero mexicano buscará su revancha en el Porto, luego de que no pudo consolidarse en el Milán italiano. Con los Dragones, Santi jugará la Champions League y quiere mostrar su mejor versión en el futbol portugues.

Erik Lira: Como ya mencionamos, el mediocampista tuvo un notable desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y llamó la atención de varios clubes europeos, pero el Mónaco hizo la oferta más convincente para que el Cruz Azul lo traspasara.

Armando González: “La Hormiga” acaba de ser traspasado de las Chivas al Olympiacos griego. El artillero de 23 años ya debutó el fin de semana, en la victoria ante el Anteras. Y aunque no pudo anotar, el mexicano estrelló un remate en el travesaño.

Obed Vargas: Pese a que se especuló que sería cedido a otro equipo para tener más minutos de juego, el mediocampista se quedará en el Atlético de Madrid para pelear por un puesto. Así que puede ser un año decisivo en LaLiga española.

Edson Álvarez: “El Machín” regresará al West Ham luego de jugar prestado en el Fenerbahce de la Liga de Turquía. Con los Hammers, Álvarez ascender a la Primera División del futbol inglés.

Álvaro Fidalgo: El español naturalizado mexicano tiene poco tiempo para encontrar equipo, ya que el Real Betis lo acaba de poner en calidad de transferible. “El Maguito” quiere seguir en España y hay un par de equipos que han levantado la mano, entre ellos el Getafe. Sólo que el mercado de fichajes en España cierre este martes 1 de septiembre.

Rodrigo Huescas: Tras recuperarse de una seria lesión de rodilla, Huescas trabaja para volver a la titularidad con el FC Copenhague de la Liga de Dinamarca.

César Montes: Aunque se hablaba de que podía llegar a Cruz Azul, el zaguero aún es parte de la plantilla del Lokomotiv. Y si no pasa algo en las últimas horas del mercado invernal de fichajes, “El Cachorro” seguirá en Rusia.

Luis Chávez: Otro seleccionado mexicano que se queda en Europa. Actualmente juega para el Dynamo de Rusia, de donde es difícil que salga por ahora.

Julián Araujo: Fue operado de una lesión pero ya trabaja para ponerse al 100 % y pelear por un puesto en el Celtic de Escocia, a donde llegó luego de su paso por el Bournemouth inglés.

A grandes rasgos, estos son los futbolistas mexicanos que integran la “Legión europea” y que persisten en su sueño de triunfar lejos de la Liga MX.

Con información de N+