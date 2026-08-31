Boletos de la NFL en México: Fechas de la Preventa del Partido Vikings vs 49ers

Después de varios meses de espera, por fin se anunció cuándo es la preventa de boletos de la NFL en México 2026. Por ello, acá te traemos las fechas para que puedas comprar tus entradas al partido Vikings vs 49ers en el Estadio Banorte.

La liga de futbol americano profesional regresa a nuestro país después de una ausencia de cuatro años y lo hará con el juego entre los Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers en la CDMX, como parte de una agenda de nueve partidos internacionales esta temporada.

Debido a que se espera una alta demanda para comprar boletos, es importante que los aficionados sepan cuándo salen a la venta en Ticketmaster y cómo será el proceso para que aseguren su lugar en el partido que se realizará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

La preventa se dividirá en dos: la primera será exclusiva para tarjetahabientes de American Express y la segunda para clientes de Banorte. Estos días salen a la venta los boletos de la NFL en México:

Venta anticipada American Express: lunes 14 de septiembre de 2026 a las 10:00 am. Venta anticipada Banorte: jueves 17 de septiembre de 2026 a las 10:00 am. Venta general: martes 22 de septiembre de 2026 10:00 am.

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Para la primera preventa habrá un límite de compra de seis boletos por persona, mientras que para la que está dirigida para derechohabientes Banorte y la venta general el máximo será de cuatro entradas.

Es importante señalar que los boletos para el partido de la NFL en México solo estarán a la venta de forma digital en la página oficial Ticketmaster, por lo que para evitar estafas o fraudes se recomienda evitar comprar accesos en páginas de reventa, redes sociales o afuera del estadio.

PPP