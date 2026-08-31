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Boletos de la NFL en México: Fechas de la Preventa del Partido Vikings vs 49ers

Si deseas asistir al partido de la NFL en el Estadio Banorte, consulta cuándo salen los boletos para el Vikings vs 49ers en Ticketmaster

Checa cuándo es la preventa de los Boletos NFL México 2026Brock Purdy, quarterback de los 49ers, en un partido de pretemporada. Foto: Reuters

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