Trayectoria de Nuevo Ciclón en Golfo de México que Impactará como Tormenta Tropical

Un nuevo ciclón se formó este lunes en el Golfo de México, a 730 kilómetros de Barra de Mezquital, Tamaulipas, y según los pronósticos se fortalecerá y convertirá en la tormenta tropical Edouard.

A través de redes sociales, tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informaron que se formó la depresión tropical cinco alrededor del mediodía.

De acuerdo con la Conagua, el ciclón se ubicó a las 12:00 horas a 195 kilómetros (km) al sur-sureste de Morgan City, Luisiana, EUA, y a 730 km al este-noreste de Barra el Mezquital.

Según sus pronósticos, esta misma tarde la depresión tropical evolucionará a tormenta, por lo cual recibirá el nombre de Edouard.

Con ello será el quinto sistema que se desarrolla en la actual temporada de ciclones en el Atlántico, pues antes se formaron en este litoral las tormentas Arthur, Bertha, Cristobal y Dolly.

Al informar sobre la trayectoria prevista, la Conagua dio a conocer que se pronostica que el ciclón impacte territorio estadounidense como tormenta la tarde del martes 1 de septiembre.

Posteriormente, comenzará a degradarse y sus remanentes seguirán en tierra por lo menos hasta el miércoles.

El organismo aclaró que este fenómeno meteorológico no representa peligro para México, debido a su distancia y trayectoria rumbo al oeste-noroeste.

Mientras que el Centro Nacional de Huracanes advirtió que se espera que el ciclón ocasione condiciones de tormenta tropical en zonas de la costa superior de Texas y del suroeste de Luisiana.

“Es probable que haya inundaciones repentinas en esta región, especialmente en áreas urbanas. Las inundaciones costeras de leves a moderadas son posibles a lo largo de las costas del Alto Texas y del suroeste de Luisiana”, expuso.

Cabe señalar que además de este ciclón, las autoridades también vigilan otra perturbación en el Atlántico.

Se trata de los remanentes de la tormenta Dolly que ya ocasionan chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas cerca y sobre partes de La Española, Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas.

Aunque su probabilidad de desarrollo ciclónico es de 0, el NHC dijo que el sistema podría ocasionar lluvias localmente fuertes y vientos a esas zonas durante los próximos días.

SPB